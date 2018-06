Poslanci budú na schôdzi hovoriť o extrémizme, majú odsúdiť nenávisť

Na archívnej snímke poslanci NR SR. Foto: TASR/Jakub Kotian Foto: TASR/Jakub Kotian

Bratislava 12. júna (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR by mali odsúdiť prejavy nenávisti, neznášanlivosti a xenofóbie a nedávnu vraždu Filipínca Henryho Acordu. Nový bod do programu aktuálnej schôdze presadila šéfka Zahraničného výboru NR SR Katarína Cséfalvayová (Most-Híd), jej návrh podporilo 132 poslancov.uviedla koaličná poslankyňa.So svojím návrhom bola úspešná aj Silvia Shahzad (OĽaNO). Na základe jej iniciatívy parlament zabezpečí tlmočenie do posunkového jazyka pri bodoch programu, ktoré sú kľúčové pre nepočujúce osoby. Tlmočenie bude v pléne aj na zasadnutiach výborov.So svojím návrhom na doplnenie programu neuspela predsedníčka poslaneckého klubu OĽaNO Veronika Remišová (OĽaNO). Tá chcela zaviazať rezort vnútra, aby predložil všetky zmluvy k 277 verejným obstarávaniam z rokov 2007 až 2010, ktorých dokumentácia bola skartovaná niekoľko dní po tom, ako boli prokurátorovi Vasiľovi Špirkovi odobrané spisy súvisiace s Robertom Kaliňákom (Smer-SD).ozrejmila.Remišová tiež chcela, aby minister obrany Peter Gajdoš (SNS) reagoval na informácie o korupčných praktikách fínskej zbrojovky Patria a prišiel do parlamentu predložiť dôkazy, ktoré by vyvrátili akékoľvek podozrenia. Ani tento návrh neprešiel.Miroslav Sopko (OĽaNO) sa neúspešne dožadoval prerokovania vládou schváleného Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania.argumentoval.Ján Marosz (OĽaNO) chcel zase zaviazať ministra dopravy Árpáda Érseka (Most-Híd), aby poskytol informácie, prečo jeho rezort nechal vstúpiť do procesu výkupu pozemkov pod odpočívadlá na R1 podnikateľa, o ktorom písal zavraždený novinár Ján Kuciak. Ani jeho návrh neprešiel.