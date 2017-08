Poslanci budú riešiť streľbu policajtov na auto aj bitku pri výsluchu

Ilustračné foto Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 6. augusta (TASR) - Parlamentný brannobezpečnostný výbor sa 24. augusta vráti k prípadu policajnej streľby na unikajúce auto pri Novej Bani. Po policajnom zásahu zahynul 17-ročný mladík. Rokovanie o prípade poslanci v júni prerušili.Zároveň by sa mohli venovať aj prípadu vypočúvania Čecha Blažeja Svobodu na policajnej stanici v Senci, ktorý Denníku N povedal, že z výsluchu odišiel s modrinami a prederavenými ušnými bubienkami. Túto tému chce otvoriť opozičný poslanec z výboru Ľubomír Galko (SaS), o zaradenie bodu požiada predsedu výboru Antona Hrnka (SNS).O policajnej streľbe na unikajúce auto poslanci rokovali v júni, ale neskončili. Minister vnútra Robert Kaliňák (Smer-SD) vtedy informoval, že pasažieri v unikajúcom aute uviedli, že viackrát ohrozovali protiidúce autá.uviedol vtedy šéf rezortu vnútra. Kaliňák pripomenul, že pravidlá pre zásah voči idúcemu autu platia dlhé roky.Vodiča zastavila až dopravná nehoda.dodal v júni. Policajti sa snažili postreleného mladíka zachrániť, no neúspešne. Minister vnútra pozostalým vyjadril úprimnú sústrasť.Opozícia sa rozchádza s vedením Policajného zboru a s ministrom vnútra v tom, či je správne strieľať na civilné autá plné civilistov, ktoré policajtom nezastavia. Podľa opozície to správne nie je. Metodické pokyny podľa nej treba prepracovať.Galko chce hovoriť o, ktorú oznámil orgánom činným v trestnom konaní Svoboda.povedal Galko.Konštatoval, že v Policajnom zbore sa nachádzajú aj ľudia so sklonmi k násiliu a brutalite. Poukázal nielen na prípad Svobodu, ale aj postreleného dievčaťa, ktoré dnes už expolicajti dokopali. Podľa Galka je možné, že sa policajná brutalita a šikana deje vo väčšom rozsahu, než sa dostáva na verejnosť.Blažej Svoboda prišiel dobrovoľne vypovedať 27. júla večer a odišiel po siedmich hodinách zbitý, s nefungujúcim telefónom a vystrašený. Denníku N opísal, ako ho na výsluchu bili. Má lekársku správu, fotografie dobitej tváre a podal oznámenie na prokuratúru aj policajnú inšpekciu. Vyšetrovateľovi sa podľa Svobodu nepáčila jeho výpoveď v prípade jeho kamarátky. Tá odišla s tromi deťmi od manžela a bolo vyhlásené pátranie.