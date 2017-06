Poslanci budú voliť šéfa RTVS, na výber majú osem kandidátov

Osem kandidátov

Na zvolenie netreba ústavnú väčšinu

BRATISLAVA 13. júna (WebNoviny.sk) - Poslancov parlamentu čaká vo štvrtok 15. júna voľba generálneho riaditeľa Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) na najbližších päť rokov.Predseda Národnej rady SR Andrej Danko (SNS) zaradil voľbu v stredu 7. júna po poslaneckom grémiu do programu júnovej schôdze, ktorá sa začne utorok 13. júna. Ak v prvom kole voľby, teda 15. júna, poslanci nového šéfa RTVS nezvolia, uskutoční sa o týždeň neskôr, vo štvrtok 22. júna, druhé kolo hlasovania.Voľba musí byť čím skôr od aprílového začiatku výberového konania v národnej rade. Pôvodné termíny hlasovaní sa preto posunuli o týždeň, aby poslanci stihli na jednej schôdzi aj prípadné 2. kolo voľby, povedal pre agentúru SITA predseda Výboru NR SR pre kultúru a médiá Dušan Jarjabek (Smer-SD).Poslanci budú nového šéfa spojeného verejnoprávneho média vyberať spomedzi ôsmich kandidátov. Sú nimi Peter Abrahám, Richard Dírer, Fedor Flašík, Václav Mika, Jaroslav Rezník, Michal Ruttkay, Zuzana Ťapáková a Stanislav Velitzky. Parlamentnému plénu to 30. mája odporučil po vypočutí kandidátov Výbor NR SR pre kultúru a médiá.Zvolený bude ten kandidát, ktorý získa nadpolovičnú väčšinu hlasov. V prípade, že žiadny z navrhovaných kandidátov nezíska nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných poslancov, uskutoční sa opakovaná voľba generálneho riaditeľa RTVS. Do 2. kola voľby postupujú dvaja kandidáti, ktorí získali najvyšší počet hlasov. Pri rovnosti počtu hlasov postupujú všetci kandidáti, ktorí majú rovnaký najvyšší počet hlasov.O novom šéfovi RTVS budú poslanci podľa Jarjabka hlasovať tajne. Plénum tak podľa neho rozhoduje o všetkých personálnych otázkach. Jarjabek to považuje za vhodné, keďže to chráni poslancov pred prípadným nátlakom. Ak sa tajné hlasovanie nespomína v príslušnom zákone, musí minimálne 15 poslancov navrhnúť, aby sa uskutočnilo tajné hlasovanie.Na zvolenie nového generálneho riaditeľa nie je potrebná ústavná väčšina hlasov. Stačí, ak sa na hlasovaní zúčastní jednoduchá väčšina, teda minimálne polovica z poslancov plus jeden, čo je 76. Z nich polovica, teda 38 hlasov, stačí na zvolenie kandidáta, priblížil systém hlasovania šéf mediálneho výboru.Až do hlasovania sa poslanci aj verejnosť, teda koncesionári RTVS, môžu zoznámi so zámermi jednotlivých kandidátov. NR SR totiž na svojej webstránke http://www.nrsr.sk, v časti “Neprehliadnite“, zverejnila projekty riadenia a rozvoja RTVS na roky 2017 – 2022 všetkých ôsmich záujemcov o kreslo šéfa RTVS.Súčasný generálny riaditeľ verejnoprávnej rádiotelevízie Václav Mika končí vo funkcii uprostred leta, posledný deň je vo funkcii 1. augusta.Funkčné obdobie generálneho riaditeľa začína plynúť odo dňa nasledujúceho po skončení výkonu funkcie generálneho riaditeľa, na miesto ktorého bol zvolený, najskôr však dňom jeho zvolenia národnou radou, a trvá päť rokov. Generálneho riaditeľa možno zvoliť opätovne, najviac však na dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia, uvádza zákon o RTVS.