Poslanci by mali mať zakázané zastávať post v samospráve, navrhuje SaS

Bratislava 7. februára (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR by mali mať zakázané byť súčasne aj starostami, primátormi či predsedami vyšších územných celkov (VÚC). Členstvo v zákonodarnom zbore by malo byť nezlučiteľné aj s funkciou generálneho riaditeľa Sociálnej poisťovne. Počíta s tým novela ústavného zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov z dielne SaS, o ktorej poslanci rokovali v úvode piateho dňa 12. schôdze parlamentu.Liberáli navrhované zmeny vysvetľujú tým, že kumulácia funkcií, ktorá je realitou v prípade viacerých poslancov, otvára možnosť získavania neodôvodnených výhod pre riadený subjekt, či už je to obec, mesto, VÚC, resp. Sociálna poisťovňa.vysvetľujú s tým, že výhoda v prospech konkrétnej obce, mesta, VÚC alebo poisťovne môže ísť na úkor iných subjektov alebo spoločnosti ako celku.Zároveň upozorňujú, že Sociálna poisťovňa ako verejnoprávna inštitúcia spravuje miliardy eur a funkcia jej generálneho riaditeľa si vzhľadom na ľudskú a profesionálnu náročnosť vyžaduje nominanta, ktorý sa tejto práci bude venovať naplno. V súčasnosti vedie Sociálnu poisťovňu poslanec Smeru-SD Ľubomír Vážny, pred ním to bol ďalší poslanec Dušan Muňko (Smer-SD). Posledný nepolitik v tejto funkcii bol manažér Ľuboš Lopatka. V parlamente sedí aj viacero starostov, primátorov a šéfov krajov.Súčasný model, pri ktorom sa v súbehu funkcie poslanca s inou pozíciou platenou z verejných prostriedkov druhý plat redukuje na úroveň minimálnej mzdy, SaS odmieta, lebo podľa nej len konzervuje súčasný stav.dodávajú poslanci SaS.