Poslanci ČR hlasovali za vydanie Babiša a Faltýnka na trestné stíhanie

Predseda hnutia Andrej Babiš Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Praha 6. septembra (TASR) - Poslanecká snemovňa českého parlamentu súhlasila dnes s vydaním predsedu hnutia ANO Andreja Babiša a jeho podpredsedu Jaroslava Faltýnka na trestné stíhanie v kauze Čapí hnízdo. Informovala o tom spravodajská televízia ČT24.Vydať oboch politikov odporučil minulú stredu mandátový a imunitný výbor snemovne. Za svoje vydanie sa v dnešnej rozprave vyslovili i samotní Babiš a Faltýnek, ktorí obvinenia opakovane odmietli.Za príslušnú žiadosť polície napokon hlasovalo v prípade Babiša 123 a v prípade Faltýnka 120 poslancov celkovo 200-člennej dolnej komory českého parlamentu. Poslanecký klub ANO sa na hlasovaní nezúčastnil.O vydanie oboch politikov na trestné stíhanie požiadala česká polícia pre kauzu farmy Čapí hnízdo (Bocianie hniezdo), ktorá patrí do Babišovho koncernu Agrofert.Spoločnosť, ktorá farmu v okrese Benešov s pomocou dotácie vybudovala, najprv patrila Babišovmu Agrofertu, avšak následne bola prevedená na anonymné akcie na doručiteľa. Vďaka tomu sa spoločnosť mohla uchádzať o dotáciu 50 miliónov korún, ktorú by ako firma z koncernu Agrofert dostať nemohla. Následne sa zlúčila s jednou z Babišových spoločností, a tak sa do holdingu vrátila.