Poslanci ČR prelomili veto a schválili zákon o konflikte záujmov

Praha 11. januára (TASR) - Poslanecká snemovňa českého parlamentu 129 hlasmi k 49 prehlasovala dnes veto prezidenta Zemana v prípade novely zákona o konflikte záujmov. Novela, prezývaná "lex Babiš", tak môže nadobudnúť účinnosť, napísal spravodajský portál iDNES.cz.Podľa českej ústavy je na prehlasovanie prezidentského veta potrebných 101 hlasov.Novela najviditeľnejšie dopadne na ministra financií a podpredsedu vlády Andreja Babiša. Predseda hnutia ANO už ohlásil, že sa plánuje zbaviť akcií skupiny Agrofert, ktorú teraz vlastní. Podľa iDNES.cz vládne presvedčenie, že tak urobí prostredníctvom zvereneckého fondu. Litere zákona by tým vyhovel, vplyv na holding by však nestratil.Firmy ministrov podľa novely zákona o konflikte záujmov, ktorú poslanci schválili prvýkrát koncom novembra, nemajú dostávať verejné obstarávania, investičné stimuly a nenárokové dotácie. Zákon tiež členom vlády zakáže vlastniť médiá.Babiš po hlasovaní obvinil premiéra Bohuslava Sobotku, že ho podrazil rovnako, ako podrazil Zemana pri prezidentskej voľbe v roku 2003. Cieľom je podľa neho len to, aby odišiel z politiky.konštatoval.