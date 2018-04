Poslanci ešte neukázali návrhy prísnejších majetkových priznaní

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 8. apríla (TASR) - Pracovná skupina, ktorá má pripraviť zmenu zákona o konflikte záujmov vrátane prísnejších majetkových priznaní, by sa mala opäť stretnúť v máji počas ďalšej parlamentnej schôdze. TASR to potvrdil predseda poslaneckého klubu SNS Tibor Bernaťák.Skupina prvýkrát rokovala v novembri minulého roka. Doteraz zbierala nápady, pripomienky a analýzy. Na svojom poslednom stretnutí sa mala rozprávať aj o tom, ako riešiť prípady, keď poslanec aktívne nepodniká, ale nemá pozastavenú živnosť, a to opakovane. Zmenený zákon by mohol údajne riešiť aj zverejňovanie majetkových priznaní starostov a primátorov.Pokusy o zverejňovanie majetkov starostov a primátorov, tak ako ich zverejňujú napríklad poslanci Národnej rady SR či ministri, už v minulosti boli. Zatiaľ však neuspeli.Sprísnenie majetkových priznaní verejných činiteľov sa spomína už roky, zriadené boli viaceré pracovné skupiny. Jedna tvorila zmenu ústavného zákona o konflikte záujmov aj v minulom volebnom období. Hoci sa dohodla na zmenách, Smer-SD od nich odstúpil. Následne prišli ďalšie návrhy od opozície aj vládnej strany, ale ani jeden pre nedostatok hlasov neprešiel.Súčasná skupina má pripraviť zmenu zákona, ktorá okrem toho, že by sprísnila majetkové priznania, by tiež vyriešila problémy, s ktorými sa výbor pre nezlučiteľnosť funkcií pravidelne stretáva. Týkajú sa napríklad neprimeraných pokút za niektoré prehrešky, nejednoznačných formulácií zákona či dier v zákone, na ktoré prichádzajú členovia výboru pri rôznych podnetoch.Otvorená je aj otázka úpravy platov ústavných činiteľov. Tú rieši iná komisia. Ešte pred Vianocami sa poslanci zhodli, že chcú systémové riešenie a nie každoročné zmrazovanie platov. V legislatívnom procese je otvorený zákon, cez ktorý majú zmeny prísť. Zatiaľ ich oficiálne nepredstavili. Plán bol, že novela príde do pléna opäť na jar.Koaliční lídri už nedávno oznámili, že plat poslancov a ďalších ústavných činiteľov sa v budúcnosti nebude odvíjať od priemerného zárobku v národnom hospodárstve, ale od takzvaného mediánu, teda od strednej hodnoty.Po zmenách by už plat poslancov nemal byť rozdelený na dve časti. Paušálne náhrady by sa mali pripojiť k základnému platu a celá zložka by mala podliehať odvodom. Dnes sú od nich paušálne náhrady oslobodené. TASR to potvrdil ešte koncom februára Gábor Gál (Most-Híd), ktorý sa medzičasom stal ministrom spravodlivosti.Hovoril aj to, že ak by došlo k istému zvýšeniu platov poslancov, štátny rozpočet to nepocíti. Peniaze sa totiž ušetria tým, že sa upravia vysoké platy manažérov štátnych podnikov. K sumám sa Gál nevyjadroval. Spomínalo sa, že platy poslancov Národnej rady SR by po zmenách, ktoré sa pripravujú, mohli vzrásť o 100 až 300 eur. Všetko však bude závisieť od dohody.