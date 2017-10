Poslanci EÚ chcú obmedziť eurofondy pre krajiny brániace sa relokáciám

Európsky parlamente v Štrasburgu. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 19. októbra (TASR) - Členské štáty EÚ, ktoré odmietnu premiestniť na svoje územie žiadateľov o azyl z iných krajín Únie, by mali mať obmedzený prístup k eurofondom. Vyplýva to z návrhu mandátu Európskeho parlamentu (EP) na rokovania s členskými štátmi o reforme dublinského nariadenia.Vo štvrtok toto nariadenie schválil Výbor EP pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (LIBE).Dublinské azylové pravidlá sú základným kameňom azylového systému EÚ. Ich reforma, ktorá sa predpokladá v roku 2018, by mala odstrániť existujúce nedostatky a vytvoriť pevný odolný systém v prípade krízových situácií.Členské štáty prvého vstupu - čiže krajiny, vstupom na územie ktorých sa utečenci dostanú do EÚ - by v budúcnosti nemali byť automaticky zodpovedné za spracovanie žiadostí o azyl. Europoslanci navrhujú, aby sa pri prisudzovaní tejto zodpovednosti mala brať do úvahy existencia skutočných väzieb žiadateľa k jednému z členských štátov: napríklad prostredníctvom rodinných príslušníkov, ktorí na jeho území už žijú, či prostredníctvom predchádzajúceho pobytu alebo štúdia azylanta v niektorej z krajín EÚ.Pokiaľ neexistuje žiadna takáto väzba, zodpovednosť za žiadateľa o azyl by mala členskému štátu pripadnúť automaticky na základe pevného distribučného kľúča, a to okamžite po registrácii, bezpečnostnej previerke a rýchlom posúdení oprávnenosti žiadosti azylanta o právnu ochranu.Cieľom tohto opatrenia je urýchliť azylové postupy a zabrániť situáciám, keď sú členské štáty "prvej línie" neúmerne zaťažené medzinárodnými záväzkami EÚ v oblasti ochrany ľudí v núdzi.Žiadatelia, ktorí sa vyhnú registrácii v krajine prvého vstupu do EÚ a dorazia do nimi preferovaného členského štátu, na ktorý nemajú väzby, budú z jeho územia premiestnení do inej - náhodne vybratej krajiny Únie. Zámer je odradiť utečencov od využívania služieb prevádzačov v nádeji, že skončia v nimi preferovanej krajine.Členské štáty, ktoré nebudú rešpektovať nové pravidlá, by podľa poslancov mali čeliť riziku obmedzenia prístupu k fondom EÚ.oznámila švédska liberálna poslankyňa Cecilia Wikströmová, spravodajkyňa EP pre reformu dublinských pravidiel.Europarlament by mal oficiálne potvrdiť svoj negociačný mandát počas novembrového plenárneho zasadnutia v Štrasburgu.