Poslanci európskych parlamentov vyzvali činiteľov na ochranu Rohingov

Na snímke z videa dym stúpa z horiaceho domu v mjanmarskej dedine Gawdu Zara 7. septembra 2017. Mjanmarské bezpečnostné zložky dnes v Jakchainskom štáte ukázali novinárom dedinu, ktorú podľa vládnych úradov vypálili členovia tamojšej moslimskej komunity. Jakchainský štát je už takmer dva týždne dejiskom násilností medzi vládnymi silami a miestnymi povstalcami, ktorí 25. augusta zaútočili na niekoľko policajných staníc vo viacerých dedinách. Osemnásťtisíc príslušníkov moslimskej menšiny Rohingov v Mjanmarsku utieklo zo svojich domovov v dôsledku stupňujúceho sa násilia a prešlo do Bangladéša. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž 18. septembra (TASR) - Stovky poslancov európskych parlamentov vyzvali predstaviteľov Mjanmarska a Európy na ochranu Rohingov. TASR o tom dnes informovala Kristiana Kunevová z európskeho protirasistického hnutia EGAM.Moslimskí Rohingovia z Mjanmarska, jeden z najpočetnejších národov sveta bez vlastného štátu, boli v minulosti pravidelne napádaní zo strany budhistických nacionalistov a desaťročia diskriminovaní. V súčasnosti sú terčmi násilných zásahov, ktoré sa podľa vyhlásenia Úradu vysokého komisára OSN pre ľudské práva (OHCHR)Z toho dôvodu státisíce Rohingov ušli z Mjanmarska do susedného Bangladéša.vyhlásila organizácia Elie Wiesel Network, ktorá je sieťou európskych zákonodarcov na prevenciu pred genocídami a masovými zverstvami a proti popieraniu genocíd. Medzi jej členov patrí 289 poslancov parlamentov z 26 krajín.uviedli poslanci vo svojej výzve.Mjanmarsko podľa nich nesie zodpovednosť za ochranu tejto populácie a vyzývajú preto vojenských a politických predstaviteľov, najmä šéfku mjanmarskej vlády Aun Schan Su Ťij, na okamžité ukončenie násilia, ktorému sú vystavovaní Rohingovia. Zákonodarcovia zároveň požadujú, aby títo predstavitelia zabezpečili humanitárnu pomoc pre Rohingov, návrat domov tých, ktorí utiekli pred násilím, a dodržiavanie práv všetkých.Výzva tiež upozorňuje, že európske štáty a Európska únia sú povinné konať v súlade so zaistením ochrany ohrozeného obyvateľstva bez ohľadu na to, kde sa nachádza. Mali by preto vyvíjať nátlak na mjanmarských predstaviteľov, aby ochránili životy a rešpektovali práva Rohingov.Pod výzvu sa podpísal Benjamin Abtan, prezident európskeho protirasistického hnutia EGAM, ktorý je zároveň zakladateľom a koordinátorom organizácie Elie Wiesel Network.