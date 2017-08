Poslanci hnutia OĽaNO-NOVA navrhujú zmeny v Zákonníku práce

Ilustračné foto Foto: TASR/Roman Hanc Foto: TASR/Roman Hanc

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 30. augusta (TASR) - Zavedenie mzdového zvýhodnenia za víkendovú prácu, zmeny pre zamestnancov v príspevkoch na stravovanie či úprava veku odchodu do dôchodku pre učiteľov. Takéto zmeny v Zákonníku práce navrhujú opoziční poslanci hnutia OĽaNO-NOVA. Zaoberať nimi sa bude parlament už na septembrovej schôdzi.Prvým návrhom chcú poslanci zaviesť mzdové zvýhodnenie pre zamestnancov za prácu vykonávanú počas víkendu.uviedli poslanci.V druhom sa sústreďujú na poskytovanie gastrolístkov zamestnávateľom.navrhujú poslanci. Takáto možnosť má byť zakotvená buď v kolektívnej zmluve, alebo sa umožní zamestnávateľovi uzavrieť písomnú dohodu so zamestnancom o poskytovaní finančného príspevku.tvrdia poslanci.Treťou novelou Zákonníka práce chcú upraviť dôchodkový vek pedagogických zamestnancov.presvedčení sú poslanci.Chcú preto stanoviť pevnú vekovú hranicu, dosiahnutím ktorej automaticky zanikne učiteľský pracovný pomer.priblížili poslanci.Vo štvrtom návrhu novely Zákonníka práce sa zameriavajú na úpravu pracovného pomeru zamestnancov, ktorí pracujú s eurofondmi.upozorňujú poslanci. Pre platné založenie pracovného pomeru na dobu určitú Zákonník práce určuje presné pravidlá a obmedzenia.konštatujú poslanci s tým, že problémy vznikajú aj štátnym organizáciám, ktoré na tieto účely priberajú zamestnancov podľa Zákonníka práce.priblížili poslanci. Prijatím návrhu by sa podľa nich pracovné miesta zamestnancov vykonávajúcich tieto práce stabilizovali a nedochádzalo by k ich častej fluktuácii.