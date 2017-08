Poslanci J.Mihál a M.Beblavý navrhujú zmeniť výpočet minimálnej mzdy

Jozef Mihál v TABLET.TV Foto: TABLET.TV Foto: TABLET.TV

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 28. augusta (TASR) - Poslanci Jozef Mihál a Miroslav Beblavý (obaja nezaradení) navrhujú zmeniť mechanizmus výpočtu minimálnej mzdy. Upozorňujú totiž na to, že pri súčasnom systéme daní a odvodov si 58 centov z každého navýšeného eura vezme štát. Ich návrhom sa bude zaoberať na septembrovej schôdzi parlament.Podstata návrhu stojí na troch pilieroch, a to na naviazaní minimálnej mzdy na 50 % priemernej mzdy v národnom hospodárstve, na nezdaniteľnej časti na daňovníka vo výške minimálnej mzdy zníženej o odvody zamestnanca do Sociálnej poisťovne, ako aj na odpočítateľnej položke pri zdravotných odvodoch vo výške minimálnej mzdy.Tieto opatrenia by podľa poslancov zabezpečili výrazné zvýšenie reálnych zárobkov nízkopríjmových pracujúcich, ale ťarchu tohto nárastu by okrem zamestnávateľov niesol na pleciach najmä štát.vyčíslili poslanci.Mihál prepočítal, ako sa rôzne spôsoby zvyšovania minimálnej mzdy prejavia v peňaženkách pracujúcich, v štátnej kase a v mzdových nákladoch zamestnávateľov. "vyčíslil Mihál s tým, že mzdové náklady zamestnávateľov by pri minimálnej mzde stúpli z 561 eur o 10 eur.vypočítava poslanec.Podľa Mihála by zvyšovanie minimálnej mzdy podľa nového modelu prenieslo ťarchu najmä na štátny rozpočet. Automatický spôsob výpočtu minimálnej mzdy by tiež podľa poslancov priniesol zrušenie každoročného politického divadla a stabilnejšie podnikateľské prostredie.dodal Beblavý.