Poslanci Karlovej Vsi prerokujú petíciu proti rezidenčnému parkovaniu

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 13. februára (TASR) – Štyri mesiace po spustení pilotného projektu rezidenčného parkovania v Karlovej Vsi sa poslanci mestskej časti budú zaoberať petíciou za jeho zrušenie. Proti zavedeniu rezidenčného parkovania a za ukončenie skúšobného režimu, ktorý platí v zóne Silvánska, sa v petícii vyjadrilo 335 obyvateľov s trvalým pobytom v tejto zóne.Iniciátori petície, ktorá je bodom utorňajšieho (14.2.) rokovania Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, oslovili ešte v závere roku 2016 celkovo 427 respondentov.uviedla zástupkyňa podporovateľov petície Zuzana Závodná s tým, že okrem tých, ktorí petíciu podporili, sa 65 ľudí nevedelo k danej veci vyjadriť, keďže o tom nemali žiadne informácie, a iba 27 opýtaných vyjadrilo podporu tomuto spôsobu regulácie parkovania.Odporcovia zavedenia rezidenčného parkovania petíciu odôvodňujú tým, že regulácia neprinesie zlepšenie problému s parkovaním. Podľa ich názoru je podstatou opatrenia len odobratie parkovacieho práva skupine obyvateľov a návštevníkom zóny bez toho, aby zároveň títo dostali alternatívu (výstavba nových parkovacích miest či parkovacích domov). Naznačujú, že nerezidentov bude súčasná situácia viesť k získaniu parkovacieho oprávnenia, či už prechodom na trvalý pobyt, zaplatením vyššieho poplatku, alebo aj inými formami (napríklad prepisom automobilu na rezidenta s vodičským oprávnením, no bez vlastného automobilu).Počet automobilov s právom parkovať tak podľa petičiarov klesne iba nepatrne.uviedli v liste, pričom poukázali na to, že vyznačením parkovacích plôch v pilotnej rezidenčnej zóne došlo v skutočnosti ku zníženiu parkovacích kapacít – neoznačením dovtedy využívaných plôch alebo zmenou priečneho parkovania na pozdĺžne.Mestskú časť zástupcovia takisto upozorňujú, že v prípade zavedenia celodenného rezidenčného parkovania s vyhradením 90 percent plôch pre ľudí s trvalým pobytom môže dôjsť ku zníženiu dostupnosti niektorých služieb tým, že ich poskytovatelia (donáškové služby, remeselníci, opatrovatelia chorých) nebudú mať kde zaparkovať.Mestská časť v odpovedi na doručenú petíciu reagovala, že pilotný rezidenčný systém platí od 18.00 h do 07.00 h ráno, o celodennom systéme sa ani neuvažuje.uviedla hlavná dopravná inžinierka Karlovej Vsi Tatiana Kratochvílová. V súvislosti so sťažnosťou na faktické zníženie parkovacích miest upozornila, že tie boli vyznačené podľa zákonom a normami stanovených pravidiel, čo môže znamenať zníženie počtu miest, ktoré boli dovtedy využívané.poznamenala. Uviedla tiež, že pravidelný monitoring naďalej potvrdzuje rezervu voľných parkovacích miest v zóne pre rezidentov.Pilotný systém rezidenčného parkovania spustila Karlova Ves 1. októbra 2016 v zóne ulíc Silvánska, Karloveská, Kuklovská, Suchohradská, Sekulská, Brodská, Levárska a Lackova. Cieľom systému, ktorý má samospráva ambíciu postupne zaviesť v ďalších lokalitách mestskej časti, je zabrániť živelnému parkovaniu a redukovať dopravu, ktorá zaťažuje životné prostredie.Z dotazníkového prieskumu, ktorý urobila mestská časť necelé dva mesiace po zavedení systému, vyplynulo, že pozitívne ho vníma 70 percent respondentov.Rezidenčný systém v praxi znamená, že medzi 18.00 h a 7.00 h nasledujúceho dňa je 90 percent parkovacích miest v zóne vyhradených pre obyvateľov s trvalým pobytom, zvyšných 10 percent pre nerezidentov. Rezidenčné karty vydáva mestská časť bezplatne, podmienkou je však trvalý pobyt v Karlovej Vsi, žiadateľ musí vlastniť vodičský preukaz a musí byť majiteľom auta alebo preukázať k nemu vzťah. Karty sú zároveň zatiaľ vydávané v neobmedzenom počte, čo samospráva odôvodňuje snahou získať čo najpresnejšie informácie o počet áut, ktoré pripadajú na parkovacie miesta.