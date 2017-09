Poslanci majú na programe 19. schôdze už len pár bodov

Plénum parlamentu, archívne foto Foto: TASR/Jakub Kotian Foto: TASR/Jakub Kotian

Bratislava 14. septembra (TASR) - Poslanci Národnej rady SR majú prerokovať už iba niekoľko návrhov a ukončia aktuálnu 19. schôdzu parlamentu. Na programe sú ešte návrhy, ktorými chce opozícia dosiahnuť zmeny v sociálnej a školskej oblasti. Venovať sa im budú v utorok (19.9.) a rozhodnú aj o prerokovaných bodoch. Schôdza by sa mala skončiť na budúci týždeň. Podľa rýchlosti rokovania možno aj v utorok.Poslaneckým návrhom sa venovali i celý dnešný ôsmy rokovací deň. O niekoľkých stihli aj rozhodnúť. Napríklad odsúhlasili novelu zákona o pamäti národa, ktorá prináša zmeny v Ústave pamäti národa. Ďalej odobrili zvýšenie príspevku pre účastníkov národného boja za oslobodenie aj zavedenie nových štátnych cien. Hlasovali len dopoludnia, popoludní už nie. Počas Hodiny otázok sedelo v pléne iba pár poslancov, ani viacerí ministri neprišli. V závere dňa bola sála takmer prázdna.Na programe už majú iba opozičné poslanecké návrhy a správy výborov o používaní odposluchov v prvom polroku tohto roka. Doriešiť by mali aj opozičnú novelu zákona o štátnych sviatkoch, o ktorej už síce začali rokovať, ale to neukončili. Poslanci SaS ňou chcú urobiť z 28. októbra, dňa keď v roku 1918 vznikla Československá republika, štátny sviatok. A 1. september, Deň Ústavy SR, zmeniť zo štátneho sviatku na pamätný deň.