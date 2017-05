Poslanci menia zákon o ÚPN, jeho štatutár Krajňák má skončiť v októbri

Ondrej Krajňák Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 29. mája (TASR) - Súčasný model riadenia Ústavu pamäti národa (ÚPN) jednou osobou, ktorá podlieha iba formálnej kontrole ústavných inštitúcií, je neefektívny a neopodstatnený. Tvrdia to poslanci Jaroslav Paška (SNS), Mária Janíková (Smer-SD), Edita Pfundtner (Most-Híd) a Martina Šimkovičová (nezaradená), ktorí na júnové zasadnutie parlamentu predložili návrh novely zákona o ÚPN. Podľa právnej normy súčasný šéf ústavu Ondrej Krajňák skončí 15. októbra 2017. Ostane však členom správnej rady, a to do konca funkčného obdobia, na ktoré bol zvolený.Navrhovatelia totiž tvrdia, že pôvodné princípy, na ktorých ÚPN vznikol, predpokladali a proklamovali, že úlohy zverené ústavu budú vykonávané a zabezpečené prostredníctvom jeho štatutárnych orgánov.uvádza sa v dôvodovej správe.Táto zásadná zmena podľa predkladateľov zmenila ducha pôvodnej právnej úpravy.tvrdia poslanci.Po novom tak má byť štatutárom ÚPN Správna rada ako kolektívny orgán, nie len samotný jej predseda, ako v súčasnosti. Novela zároveň ruší výbor ústavu a orgánmi ÚPN zostanú Dozorná rada a Správna rada. Zavádza sa tiež nezlučiteľnosť funkcie člena orgánov ústavu, členov Správnej rady a Dozornej rady, s pracovným pomerom alebo iným pracovnoprávnym vzťahom s ústavom. K zmenám má dôjsť aj pri platoch. "píše sa v dôvodovej správe.Poslanci zároveň navrhujú pridať oprávnenie orgánu, ktorý ustanovil člena Správnej rady, odvolať ho aj v prípade "ale aj vtedy, ak spácha trestný čin alebo šesť mesiacov nevykonáva činnosť. Správna rada má deväť členov, päť z nich volí parlament, dvoch vláda a dvoch volí prezident.Štvorica predkladateľov tvrdí, že cieľom ich snahy je zaviesť efektívny a predovšetkým transparentný model riadenia ÚPN, ktorý spočíva v zavedení tzv. kolektívneho štatutárneho orgánu.dodali.Ústav v reakcii uviedol, že novela a jej zdôvodnenie sú účelové a zavádzajúce.odkázal v stanovisku ústav.Podľa jeho predstaviteľov je navrhnutá novela šitá na mieru práve bývalému vedeniu ÚPN, zastúpenému v súčasných orgánoch Správnej a Dozornej rady. "dodal ústav, podľa ktorého sú skutočným dôvodom novely zákona o Pamäti národa kauzy, ako Babiš, Hudzovič, Petranský, návrhy na odobratie výsluhových dôchodkov bývalým príslušníkom ŠtB, zverejnené mená sudcov, prokurátorov a vyšetrovateľov, ktorí v súvislosti s nedovoleným prekročením hranice, alebo inak sa podieľali na súdení nevinných spoluobčanov.