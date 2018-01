Poslanci Mosta-Híd a Smeru odmietajú zníženie počtu obecných poslancov

NRSR, ilustračná snímka. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 30. januára (TASR) - Viacerí poslanci Národnej rady SR z Mosta-Híd a Smeru-SD odmietajú zníženie počtu poslancov obecných zastupiteľstiev. Priniesť by ho mala novela zákona o obecnom zriadení z dielne ministerstva vnútra. Poslanec Mosta-Híd Peter Antal však navrhuje túto zmenu z novely vypustiť. Pozmeňujúci návrh predložil v závere prvého rokovacieho dňa 26. schôdze Národnej rady SR.uviedol v pléne Antal. Zníženie počtu obecných poslancov si podľa neho vyžaduje širšiu odbornú diskusiu.Zníženie počtu poslancov obecných zastupiteľstiev sa má týkať najmä väčších miest a obcí. Má sa tak zvýšiť efektivita obecných zastupiteľstiev aj šetriť peniaze. Ministerstvo vnútra svoj zámer vysvetľovalo aj tým, že Slovensko má komunálnych poslancov viac, ako je bežné v EÚ. Minister vnútra Robert Kaliňák (Smer-SD) ešte pred predložením Antalovho pozmeňujúceho návrhu avizoval, že viaceré z poslaneckých návrhov bude akceptovať. Nepovedal, či pôjde aj o zmenu týkajúcu sa počtu poslancov.Opozičný poslanec Martin Fecko z OĽaNO predpokladá, že koaličný pozmeňujúci návrh prejde. Myslí si, že zníženie počtu poslancov by nebol dobrý krok. Ľudia by totiž mali podľa neho slabšie zastúpenie v zastupiteľstvách.Antal predložil aj druhý pozmeňujúci návrh, ktorý sa týka pričleňovania obce. Chce, aby sa pri pričleňovaní bralo do úvahy aj národnostné zloženie obce, ktorá sa má pričleniť k susediacej obci.poukázal.K novele zákona by chceli predložiť pozmeňujúce návrhy ešte ďalší poslanci. Možnosť budú mať v stredu (31.1.) od rána. Po prerokovaní tohto zákona prídu na rad ďalšie Kaliňákove návrhy. Po nich sú na rade návrhy z dielne ministerky pôdohospodárstva Gabriely Matečnej (nom. SNS) a opatrenia z pera ministra práce Jána Richtera (Smer-SD).