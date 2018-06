Poslanci Mosta-Híd pripravujú zmeny v zákone o vlastníctve bytov

Ilustračné foto. Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Bratislava 14. júna (TASR) - Poslanci Mosta-Híd Peter Antal a Edita Pfundtner plánujú na aktuálnu schôdzu parlamentu predložiť pozmeňujúci návrh, ktorým sa uskutočnia viaceré zmeny v ich návrhu zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. Týkať sa majú napríklad výlučného užívateľského práva vlastníkov, podmienok predaja garážového státia či hlasovaní počas domových schôdzí.Cieľom návrhu zákona je zjednodušenie a sprehľadnenie právnej úpravy rozhodovania vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, ako aj odstránenie niektorých výkladových problémov súvisiacich so správou bytového domu oboma zákonnými formami, teda správcom a spoločenstvom vlastníkov. Návrh má tiež prispieť k zvýšenej informovanosti vlastníkov bytov a nebytových priestorov o veciach týkajúcich sa správy domu.Návrh je v 2. čítaní, prebieha však k nemu ešte pripomienkové konanie. K zásadným zmenám by podľa Pfundtner malo dôjsť v piatich oblastiach. Upraviť sa má hlasovanie na domových schôdzach, na ktorých majú ľudia často problém s uznášaniaschopnosťou.vysvetlila Pfundtner.Upraviť by sa mali aj kvóra pri jednotlivých hlasovaniach.priblížila Pfundtner s tým, že cieľom je niektoré pravidlá zvoľniť, a nie sprísniť.Upraviť sa má aj výlučné užívacie právo vlastníkov bytov a nebytových priestorov. Napríklad podľa platnej legislatívy je potrebné parkovacie miesto v garáži pri predaji ponúknuť aj ostatným spoluvlastníkom v nebytovom priestore, ktorí si môžu uplatniť zákonné predkupné právo.doplnila Pfundtner.Poslanci upustili od svojho pôvodného zámeru upraviť nejasnosti pri vlastníckych vzťahoch pri balkónoch a lodžiách, pri ktorých chceli jasne stanoviť, že sú spoločnou časťou domu.podotkol Antal s tým, že táto problematika bude naďalej ponechaná na rozhodovanie súdov.poznamenal Antal.Poslanci uviedli, že pozmeňujúci návrh pripravujú na základe stretnutí s odborníkmi, správcami, majiteľmi a poznatkov z aplikačnej praxe.dodal Antal.