Poslanci na Deň Ústavy zasadnú slávnostne, OĽaNO zvažovalo neúčasť

Deň Ústavy SR si pripomíname 1. septembra. Ústava Slovenskej republiky je hierarchicky najvyššie postavený právny predpis platný v Slovenskej republike. Slovenská národná rada (SNR) na svojom plenárnom zasadaní 31. augusta a 1. septembra 1992 prerokovala vládny návrh Ústavy SR. Ústavu SR poslanci schválili 1. septembra 1992 požadovanou trojpätinovou väčšinou. Z prítomných 134 poslancov hlasovalo 114 za, 16 proti a štyria sa zdržali. Ústavu SR slávnostne podpísali 3. septembra 1992 predseda SNR Ivan Gašparovič a predseda vlády SR Vladimír Mečiar v Rytierskej sieni na Bratislavskom hrade za účasti mnohých významných hostí. Na snímke predseda SNR Ivan Gašparovič (vľavo) a predseda vlády SR Vladimír Mečiar (vpravo) po podpise Ústavy SR. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 30. augusta (TASR) - Národná rada SR si v piatok 1. septembra slávnostným zasadnutím pripomenie 25 rokov od prijatia Ústavy SR. Pozvaní sú všetci predsedovia parlamentu od roku 1989, ako aj bývalí prezidenti nášho samostatného štátu. Prísť by mali takmer všetci. TASR to potvrdila šéfka komunikácie parlamentu Zuzana Čižmáriková. Z bývalých predsedov parlamentu nepríde Richard Sulík (SaS). Na zasadnutí sa zúčastnia všetky poslanecké kluby, hoci OĽaNO pôvodne zvažovalo neúčasť.Prísť by teda mali súčasný prezident SR Andrej Kiska a jeho predchodcovia Rudolf Schuster a Ivan Gašparovič. Kiska vystúpi s príhovorom, rovnako ako predseda NR SR Andrej Danko (SNS). Prejav má mať aj premiér Robert Fico (Smer-SD).Na slávnostnom zasadnutí sa však nezúčastní Richard Sulík, ktorý viedol parlament v čase vlády Ivety Radičovej. Považuje to totiž za papalášizmus. TASR to potvrdila hovorkyňa SaS Katarína Svrčeková. Otázna je aj účasť Františka Mikloška. Okrem nich boli na čele parlamentu Jozef Migaš, Pavol Hrušovský, Pavol Paška a Peter Pellegrini. Tí by sa mali podujatia zúčastniť.uviedol predseda NR SR Danko.Aj podľa podpredsedu klubu Smeru-SD Miroslava Číža má štátny sviatok Deň Ústavy SR veľký význam.povedal pre TASR Číž.Predseda poslaneckého klubu Mosta-Híd Gábor Gál má trochu iný názor. Podľa neho by Deň Ústavy SR nemusel byť štátnym sviatkom.vysvetlil pre TASR s tým, že poslanci Mosta-Híd budú počas osláv a Dňa otvorených dverí v NR SR k dispozícii ľuďom.Hnutie OĽaNO zvažovalo neúčasť na slávnostnom zasadnutí, ale presvedčil ho avizovaný prejav prezidenta Kisku.povedal pre TASR predseda klubu OĽaNO Richard Vašečka.Podobný názor má šéf hnutia Sme rodina Boris Kollár.vysvetlil.Kvôli prezidentovi Kiskovi sa chystá na zasadnutie aj SaS.povedala pre TASR šéfka poslaneckého klubu SaS Natália Blahová.