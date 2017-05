Poslanci: Nákup 90 nových autobusov pre DPB môže byť drahší

MHD Bratislava Foto: TASR/Tomáš Halász Foto: TASR/Tomáš Halász

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 30. mája (TASR) – Nákup 90 nových autobusov do vozového parku Dopravného podniku Bratislava (DPB) môže vyjsť drahšie, než sa pôvodne plánovalo. Kým podnik chce nákup financovať prostredníctvom dlhodobého úveru vo výške 24 miliónov eur, niektorí bratislavskí mestskí poslanci upozorňujú, že to nemusí stačiť. Nákupná cena sa má pohybovať podľa nich na úrovni až 27 miliónov eur.povedal na minulotýždňovom mestskom zastupiteľstve poslanec Ignác Kolek. Podľa jeho slov by mala nákupná cena byť okolo 27 miliónov eur.Na jeho návrh prijali mestskí poslanci uznesenie, v ktorom primátora Bratislavy Iva Nesrovnala žiadajú, aby opätovne predložil zastupiteľstvu na schválenie úver pre DPB, ak nákupná cena autobusov bude vyššia ako už schválený úver 24 miliónov eur.Mestský poslanec a člen Dozornej rady DPB Radoslav Olekšák taktiež potvrdil, že nákup nových autobusov môže byť drahší, než sa plánovalopovedal s tým, že ešte nie je uzavretý výberový proces.Podľa neho je však otázne, prečo sa v Bratislave nakupujú tie isté autobusy o dosť drahšie ako napríklad v Košiciach. Opýtať sa to chce aj na rokovaní dozornej rady v stredu 31. mája.skonštatoval Olekšák.Hovorkyňa DPB Adriana Volfová pre TASR uviedla, že v súčasnej dobe na podklade verejnej obchodnej súťaže neboli uzatvorené žiadne zmluvy o dodávkach nových autobusov.povedala.Keďže proces verejného obstarávania stále nie je uzavretý, vyjadrovať sa k nemu nechce ani hlavné mesto. Podotklo však, že za dodržanie princípov hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti využitia verejných prostriedkov pri nákupe nových autobusov je zodpovedné vedenie DPB.uviedol magistrát.Nákup nových autobusov odobrili mestskí poslanci začiatkom decembra 2016, a to v štruktúre približne 32 autobusov dĺžky 18 metrov, 28 autobusov dĺžky 12 metrov, 24 autobusov dĺžky 10,5 metra a šesť autobusov dĺžky do deviatich metrov.