Poslanci navrhli M.Zemanovi 36 osobností na štátne vyznamenania

Na archívnej snímke kardinál Miloslav Vlk Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Praha 6. júna (TASR) - Tridsaťšesť osobností navrhla Poslanecká snemovňa Parlamentu ČR prezidentovi Milošovi Zemanovi na vysoké štátne vyznamenania.V zozname figuruje aj niekdajší arcibiskup pražský, 18. marca 2017 zosnulý kardinál Miloslav Vlk, ktorého by hlava štátu podľa dnešného rozhodnutia poslancov mala vyznamenať in memoriam.Medzi prezidentom ČR a zosnulým duchovným nepanovali, ako je všeobecne známe, idylické vzťahy. Vlk Zemana opakovane kritizoval, prezident sa osobne nezúčastnil na pohrebe niekdajšieho šéfa pražskej arcidiecézy.Poslanci však, ako vyplýva z informácií internetových serverov Novinky.cz a iDNES.cz, navrhli na vysoké štátne vyznamenania aj olympijskú, svetovú a európsku šampiónku v rýchlokorčuľovaní Martinu Sáblikovú, psychiatra Cyrila Höschla, bývalého brankára československej hokejovej reprezentácie Jiřího Holečka, historika Petra Čorneja, viacero vojnových veteránov in memoriam, medailéra Milana Knoblocha, hudobného skladateľa Miloša Štedroňa, ekonóma Milana Zeleného či takisto posmrtne legendárnu speváčku moravských ľudových piesní Jarmilu Šulákovú, ktorá zomrela 11. februára 2017. Medzi nominantmi sú aj traumatológ Leopold Pleva, pneumológ Boris Šťastný a niekdajší reprezentant v motokrose Jaroslav Falta.Návrhy nie sú pre prezidenta, ktorý vysoké štátne vyznamenania udeľuje tradične v štátny sviatok ČR - 28. októbra, záväzné.