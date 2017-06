Poslanci NR SR na júnovej schôdzi nerozhodnú o Matovičovom mandáte

Na snímke predseda hnutia OľaNO Igor Matovič. Foto: TASR/Jakub Kotian Foto: TASR/Jakub Kotian

Bratislava 7. júna (TASR) - Národná rada SR nebude ani na nadchádzajúcej júnovej schôdzi rozhodovať, či líder OĽaNO-NOVA Igor Matovič príde o poslanecký mandát. Na dnešnom poslaneckom grémiu to poslancom oznámil predseda parlamentu Andrej Danko (SNS) s tým, že ide o veľmi citlivú politickú otázku. Návrhom na odobratie mandátu Matovičovi by sa mohlo plénum zaoberať až v septembri.Strata poslaneckej stoličky mu hrozí pre opakované porušenie zákona o konflikte záujmov. Matovič sa ho dopustil tým, že dvakrát nemal pozastavenú živnosť. Podnikanie ústavný zákon zakazuje. Matoviča prvýkrát za nepozastavenú živnosť pokutoval parlamentný výbor pre nezlučiteľnosť funkcií v júni 2016. Napriek sankcii a vedomosti o nej Matovič o tri mesiace neskôr opäť nemal živnosť pozastavenú.Za to mu už výbor navrhol odobrať mandát. O tom, či Matovič príde o kreslo, rozhodne definitívne plénum. Zbavenie mandátu musia podporiť aspoň tri pätiny poslancov (aspoň 90 hlasov). Potrebné sú hlasy koalície aj opozície, ani jeden tábor totiž sám o sebe nemá potrebný počet hlasov.Ak by k odobratiu mandátu Matovičovi došlo, poslanec sa môže obrátiť na Ústavný súd SR. Môže požiadať o výklad a kým súd nerozhodne, líder OĽaNO-NOVA bude sedieť v parlamente, hoci technicky mu bude mandát odobratý. To by bol podľa predsedu výboru Martina Poliačika (SaS) úplný chaos.Poslanci, ktorí boli na grémiu, tiež TASR potvrdili, že rokovací týždeň bude dlhší ako normálne. Rokovať budú aj v pondelok, v ktorý zvyčajne nezasadajú. O hodinu skrátia obedňajšiu prestávku a je možné, že rokovacie dni budú trvať aj dlhšie ako do 19.00 h. V piatok by mali rokovať do 16.00 h, hoci zvyčajne končia skôr.Vďaka týmto zmenám by mohli návrhy zákonov prejsť za kratší čas, ako si pôvodne naplánovali a schválili v harmonograme. Ten počítal s tromi rokovacími týždňami, čo by bolo spolu 12 dní. Po júnovej schôdzi čaká poslancov leto, do lavíc by sa mali vrátiť začiatkom septembra.