Poslanci NR SR otvorili tému limitov na členov strán

Bratislava 15. júna (TASR) - Zvýšenie platov starostov a primátorov či zákon, ktorý má určiť limity na členov politických strán. To sú témy, o ktorých rokovali poslanci Národnej rady (NR) SR v závere štvrtého rokovacieho dňa 33. schôdze. Kým debatu o platoch šéfov miest a obcí už ukončili, k zákonu o politických stranách sa vrátia v pondelok (18.6.). V pléne bolo počas piatkového rokovania, keď sa nehlasovalo, iba niekoľko poslancov, väčšina chýbala.Novelu zákona o politických stranách predložili poslanci SNS a Smeru-SD. Právna norma určuje limity na počet členov pre strany, ktoré chcú kandidovať vo voľbách do NR SR či Európskeho parlamentu. Novela má tiež zabrániť kupovaniu strán, zaviesť moratórium na zmenu názvu subjektu a upraviť nakladanie s finančnými darmiZvýšenie platov starostov a primátorov má priniesť novela zákona o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest. Právna norma by mala tiež obmedziť navyšovanie základného platu starostov a primátorov prostredníctvom rozhodnutia obecného zastupiteľstva zo súčasných 70 na 60 percent. Novela upravuje aj odstupné pre šéfov miest a obcí. Jeho výška sa má odvíjať od dĺžky výkonu funkcie.Poslanci sa do lavíc vrátia v pondelok (18.6.) o 10.00 h, budú rokovať o ďalších návrhoch zaradených do programu. Naplánovanú majú diskusiu o návrhu na vyslovenie súhlasu s prítomnosťou príslušníkov tímu ozbrojených síl Spojených štátov amerických na území SR za účelom zabezpečenia výcviku a poradenstva. Hlasovať v ten deň nebudú, o návrhoch rozhodnú v utorok (19.6.).