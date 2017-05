Poslanci NR SR prešli za štyri hodiny 15 návrhov, v pléne ich bolo pár

Na snímke NR SR v Bratislave, archívna snímka. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 12. mája (TASR) - Pätnásť návrhov zákonov stihli dnes poslanci Národnej rady SR prebrať počas štvrtého dňa 17. schôdze NR SR. Diskusiu v pléne počas asi päťhodinového rokovacieho dňa počúvalo iba pár poslancov zo 150.Od rána bola rokovacia sála takmer prázdna. Snemovňa dnes nehlasovala, dohodla sa na tom vo štvrtok (11.5.). Piatok býva zvyčajne kratšie rokovanie ako po iné dni. Dnešné zasadnutie bolo asi hodinu prerušené kvôli poslaneckému grémiu. O návrhoch zákonov tak poslanci rokovali asi štyri hodiny.Za ten čas dobrali tému ústavnej ochrany pôdy. SNS tak chce zabrániť špekulatívnemu výkupu slovenskej pôdy. Ďalej napríklad zmeny vo fungovaní neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby, ktorých zakladateľom alebo spoluzakladateľom je štát.Národniari predstavili viacero svojich návrhov. Medzi nimi návrh na sprísnenie podmienok pre udeľovanie prechodného pobytu na účel štúdia u stredoškolákov z tretích krajín, ako aj na zjednodušenie podmienok prihlásenia jednotlivo dovezených áut z tretích štátov. Ďalej úpravy v používaní virtuálnej registračnej pokladnice. Národniari navrhujú zrušiť mesačný limit 3000 pokladničných bločkov.Koalícia predložila aj novelu školského zákona, vďaka ktorej by sa termíny prijímacích pohovorov na stredné školy už nemuseli prekrývať. Zmena má umožniť študentom, ktorí si podali prihlášky na dve školy, ísť na prijímacie pohovory na obe školy, a nie iba na jednu.Opozičná SaS tiež priniesla sériu návrhov. Novelou zákona o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení chcú umožniť školám a učiteľom vybrať si učebnice podľa vlastného uváženia. Ďalej zmeny, vďaka ktorým by sa do systému duálneho vzdelávania mohli po novom zapojiť aj žiaci vo vyšších ročníkoch. Rovnako chcú liberáli zákonne definovať kariérové poradenstvo, ktoré v školách chýba.Ďalej navrhujú zrušiť povinnosť predkladať výpis z Obchodného registra a výpis zo Živnostenského registra inštitúciám pri rôznych úkonoch, keďže tieto registre sú verejne prístupné a ide o zbytočnú administratívnu záťaž. Opozícia chce tiež zverejňovať štatistiky platov a nezamestnanosti absolventov jednotlivých stredných a vysokých škôl na Slovensku.O prerokovaných bodoch rozhodne parlament na budúci týždeň. Poslanci sa do lavíc vrátia v utorok 16. mája. Deň začnú správami týkajúcimi sa slovenského predsedníctva, tiež členstva v EÚ a zahraničnej politiky. Na rad príde aj deklarácia, ktorou má NR SR vyjadriť pripravenosť podporiť rozpočtové výdavky na obranu, tak aby do konca volebného obdobia v roku 2020 dosiahli 1,6 percenta hrubého domáceho produktu (HDP).V utorok by poslanci mali posunúť do druhého čítania novelu zákona, ktorá má umožniť vykonávať určité práce na pozemkoch pod budúcimi diaľnicami ešte pred ukončením vyvlastňovacieho procesu. Právnu normu preberá parlament v zrýchlenom režime.