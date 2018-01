Poslanci NRSR sa už o pár dní zídu na prvej tohtoročnej schôdzi

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 28. januára (TASR) - Poslanci Národnej rady SR sa už o pár dní zídu na prvej tohtoročnej schôdzi parlamentu. Čaká na nich vyše 70-bodový program. Rokovať začnú v utorok 30. januára. V úvode schôdze zložia sľub noví poslanci, ktorí nahradia v pléne tých, čo sa vzdali mandátu po tom, ako sa stali predsedami krajov.Zákonodarcovia majú rokovať o 23 návrhoch v druhom čítaní, ktoré by teda mali aj definitívne schváliť. Medzi nimi je napríklad aj návrh poslancov Smeru-SD na zvýšenie príplatkov za nočnú a sviatočnú prácu. Chcú tiež zaviesť nový príplatok za víkendovú prácu. Ďalej sa má upraviť zákon o podpore najmenej rozvinutých okresov. Ten má rozšíriť okruh prijímateľov regionálneho príspevku o fyzické osoby – podnikateľov.Parlament by mal prijať aj zákon o kybernetickej bezpečnosti. O potrebe jeho prijatia hovorí aj Slovenská informačná služba. Zákon má definovať efektívne opatrenia pre bezpečnosť národného kybernetického priestoru.Snemovňa by mala rozhodnúť ďalej o znížení počtu poslancov obecných zastupiteľstiev. K zníženiu by malo dôjsť od najbližších komunálnych volieb znížiť. Zmena sa má týkať najmä väčších miest a obcí. Má sa tak zvýšiť efektivita obecných zastupiteľstiev aj šetriť peniaze. Návrh novely zákona o obecnom zriadení prinieslo ministerstvo vnútra. Rezort tiež presadzuje novelu zákona o Policajnom zbore, ktorá má prikázať leteckým dopravcom zasielať polícii niektoré údaje o svojich pasažieroch.Ministerstvo vnútra má v druhom čítaní aj novelu zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu. Ňou chce dosiahnuť, aby funkcionári, ktorí zastávali významné verejné funkcie v zahraničí aj na Slovensku, boli pod prísnejším drobnohľadom. Cez túto istú novelu mieni koalícia tiež zrušiť nedávno zavedený administratívny poplatok za cirkevný sobáš vo výške desať eur.Okrem mnohých ďalších návrhov v druhom čítaní je na programe aj 36 návrhov v prvom čítaní. Tie poslanci definitívne schvaľovať nebudú, iba ich prerokujú a rozhodnú, či ich posunú do ďalšieho legislatívneho procesu alebo odmietnu.Je tam napríklad zákon o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch, ktorý má dať sociálnemu podnikaniu na Slovensku novú zákonnú podobu. Sociálne podniky majú dať prácu znevýhodneným uchádzačom o zamestnanie či zdravotne postihnutým ľuďom. Cieľom návrhu je legislatívne upraviť sektor sociálnej ekonomiky a vytvoriť vhodné podmienky na to, aby sa sociálna ekonomika rozvíjala a bola prínosom nielen pre zvyšovanie zamestnanosti.Hovoriť sa bude aj o zmenách v organizácii a riadení doplnkovej dôchodkovej spoločnosti (DDS) a v oblasti informácií, ktoré má takáto spoločnosť poskytovať.V návrhu programu je aj novela zákona o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov. Poslanci tému riešili aj koncom minulého roka. Pôvodne si mali zmraziť platy, ale neurobili to. Keďže im mali po odmrazení stúpnuť platy o približne 1000 eur, s čím nesúhlasili, dohodli sa na symbolickom zvýšení o jedno euro a na hľadaní nového systémového riešenia ich platov.Na programe schôdze sú aj medzinárodné zmluvy a tri voľby. Poslanci majú voliť člena Súdnej rady SR, Regulačnej rady a Rady pre vysielanie a retransmisiu.