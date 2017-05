Poslanci odmietli čiastočné odškodnenie klientov nebankových subjektov

Na snímke poslanci NR SR počas 17. schôdze parlamentu v Bratislave. Foto: TASR – Martin Baumann Foto: TASR – Martin Baumann

Bratislava 17. mája (TASR) - Klienti nebankových subjektov sa odškodnenia nedočkajú. Poslanci Národnej rady SR dnes totiž odmietli zákon o čiastočnom odškodnení klientov nebankových subjektov z dielne OĽaNO-NOVA. Čiastočné odškodnenie sa malo týkať asi 50.000 ľudí.vysvetlil Martin Fecko.Klienti nebankových subjektov podľa OĽaNO-NOVA utrpeli ujmu, keď im po skončení podnikania nebankového subjektu alebo po ukončení konkurzného konania vedeného voči nemu nebol vyplatený alebo vrátený ani ich podiel, ktorý do takéhoto nebankového subjektu vložili.Zákon počítal len s čiastočným odškodnením. Mal upraviť okruh oprávnených osôb, ktorým sa takéto odškodnenie poskytuje. Ďalej podmienky poskytnutia takéhoto odškodnenia a jeho výšku, ako aj samotný postup, ktorý vedie k poskytnutiu odškodnenia.Právna norma hovorila aj o výške odškodnenia.uviedli predkladatelia.Na odškodnenie mali mať podľa návrhu nárok len fyzické osoby, ktoré neboli členmi riadiacich ani kontrolných orgánov dotknutých nebankových subjektov a ktoré si svoj podiel vložený do podnikania nebankových subjektov alebo práva s ním spojeného ponechali a nepreviedli ho na tretie osoby. Návrh popisoval aj ďalšie podmienky potrebné na to, aby danú osobu odškodnili.