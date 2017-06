Poslanci odmietli návrh na každoročné zvyšovanie rozpočtu na obranu

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 15. júna (TASR) - Rozpočet na obranu sa nebude každoročne zvyšovať. Aspoň nie podľa návrhu ústavného zákona o záväzných pravidlách pre financovanie obrany SR z dielne SaS, keďže ten dnes poslanci Národnej rady SR odmietli. Podľa právnej normy mal tento rozpočet vzrastať minimálne o 0,1 percenta hrubého domáceho produktu (HDP) tak, aby sme splnili záväzok dávať dve percentá HDP na obranu. Politická dohoda s NATO totiž predpokladá, že členské krajiny Severoatlantickej aliancie majú investovať do obrany až dve percentá HDP.uviedli predkladatelia. Takýto obranný rozpočet podľa SaS predstavuje minimálny rámec na to, aby daný členský štát Severoatlantickej aliancie dokázal plniť svoje úlohy pri zabezpečovaní národnej a kolektívnej obrany na adekvátnej úrovni a taktiež zabezpečiť primeraný rozvoj svojich ozbrojených síl.SaS pripomína, že Slovensko ako člen Severoatlantickej aliancie viackrát deklarovalo svoje odhodlanie plniť záväzky v oblasti investícií do vlastnej obranyschopnosti, čo sa však zatiaľ nepremietlo do praxe.Slovensko na nedávnom summite NATO v Bruseli potvrdilo, že vyčlení 1,6 percenta hrubého domáceho produktu na obranu do konca roku 2020. Tento záväzok SR dala ešte na summite NATO vo Walese v roku 2014. Slovensko v tomto roku dáva na obranu približne 1,19 percenta HDP.Národná rada SR prednedávnom vyjadrila pripravenosť podporiť rozpočtové výdavky na obranu tak, aby do konca volebného obdobia v roku 2020 dosiahli 1,6 percenta hrubého domáceho produktu. Poslanci totiž minulý týždeň 126 hlasmi schválili Deklaráciu NR SR o nevyhnutnosti podpory obrany SR, ktorú predložili poslanci Martin Fedor (Most-Híd) a Martin Glváč (Smer-SD).