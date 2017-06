Poslanci odobrili zmeny vo financovaní škôl

Ilustračné foto Foto: TASR/Dušan Hein Foto: TASR/Dušan Hein

Bratislava 20. júna (TASR) - Zmeny pri mzdovom normatíve, poskytovaní finančných prostriedkov na dopravu žiakov do školy či novinky pri znížení administratívnej záťaže v školách dnes poslanci parlamentu odobrili. O novele zákona o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení z dielne ministerstva školstva rokovali v zrýchlenom režime.Podľa novely zákona zmeny čakajú napríklad príspevok na dopravu žiakov. Ten by po novom mali dostať aj žiaci, ktorí sa chcú vzdelávať v jazyku národnostnej menšiny. Dnes ak je v obci základná škola s vyučovacím jazykom slovenským a žiak má záujem navštevovať školu s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny, peniaze na dopravu nedostane. Obec má totiž vytvárať podmienky na výchovu a vzdelávanie žiakov a otvoriť triedu pre iný vyučovací jazyk. Príspevok na dopravu žiakov však bude v budúcnosti vyplácať VÚC a nie škola ako doteraz.uviedol predseda školského parlamentného výboru Ľubomír Petrák (Smer-SD).Novinky čakajú aj mzdový normatív, teda finančné zdroje štátu na platy zamestnancov školy. Po novom sa pri jeho výpočte bude zohľadňovať dĺžka praxe pedagogických zamestnancov. Roky praxe môžu ovplyvniť výdavky na osobné náklady až do výšky 24 percent. V súčasnosti sa pri výpočte normatívu zohľadňuje len zaradenie zamestnancov do platových tried, pracovných tried a skutočnosť, či poberá zamestnanec kreditový príplatok nula percent, šesť percent, alebo 12 percent.Rezort pripravil zmeny aj pri príspevku na kurz pohybových aktivít v prírode. Po novom sa umožňuje poskytovať tento príspevok dvakrát na žiakov stredných škôl s osemročnou dĺžkou štúdia, teda gymnáziá a konzervatóriá.ozrejmilo ministerstvo.Novela zákona má priniesť aj zmeny v rozdeľovaní podielových daní obcí na činnosť školských klubov. Navrhuje sa, aby sa školské kluby detí zriaďovali len pri základných školách, aby neexistovali samostatné školské kluby detí. Znížiť sa má aj administratívna zaťaž škôl. Zmeny nastanú aj pri príspevku na asistentov učiteľa. Doteraz sa peniaze na asistenta prideľovali na kalendárny rok, po novom to má byť na školský rok.Od školského roku 2018/2019 sa budú údaje zo škôl zbierať iba prostredníctvom rezortného informačného systému. Na mesačnej báze tak bude ministerstvo podľa Petráka vedieť presný stav financovania a bude môcť podľa počtu žiakov, ktorí sú reálne zapojení do vyučovacieho procesu, prideľovať finančné prostriedky.Novela taktiež rozširuje okruh detí, ktoré nebudú musieť prechádzať testovaním v centrách pedagogicko-psychologického poradenstva. Taktiež školy dostanú financie na špeciálnych pedagógov, logopédov, psychológov zo štátneho rozpočtu.dodal Petrák.