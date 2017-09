Poslanci odštartovali dnešné rokovanie novelou zákona o odpadoch

László Sólymos Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Bratislava 12. septembra (TASR) - Poslanci odštartovali 6. rokovací deň 19. schôdze parlamentu novelou zákona o odpadoch. Do parlamentu ju prišiel predstaviť minister životného prostredia László Sólymos (Most-Híd). Priblížil, že jej cieľom je odbremeniť menších podnikateľov a živnostníkov pri administratívnych úkonoch. Opozičná poslankyňa Anna Zemanová (SaS) však nie je presvedčená, že novela splní niektoré očakávania ministerstva.Rezort životného prostredia si od novely zákona sľubuje sprehľadnenie systému odpadov a zníženie administratívy, ktoré má pocítiť približne 2500 malých podnikateľov a živnostníkov. Tým, ktorí uvedú na trh do 100 kilogramov obalov či neobalov, má odpadnúť povinnosť uzatvárať zmluvu s organizáciou zodpovednosti výrobcov (OZV). Po novom sa majú jednorazovo zaregistrovať na ministerstve, viesť evidenciu o odpade a údaje ročne ohlasovať ministerstvu. Ministerstvo predpokladá aj zjednodušenie zberu odpadových pneumatík, ktoré často končia voľne pohodené v prírode.Podľa poslankyne Anny Zemanovej by predložená novelaa bolo by potrebné urobiť nový zákon.uviedla v pléne Zemanová. Pripomenula, že novela zákona pohorela aj v medzirezortnom pripomienkovom konaní, pretože rezort si nedokázal obhájiť navrhované zmeny., podotkla Zemanová.Neverí, že sa odbremenia podnikatelia od administratívy.upozornila Zemanová. Navrhuje nechať na zodpovednosť podnikateľov.doplnila Zemanová.