Poslanci OĽaNO chcú poslanecký prieskum kvôli portálu Slovensko.sk

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 18. septembra (TASR) - Portál verejnej správy Slovensko.sk je od svojho vzniku zle navrhnutý a preto kolabuje. Doplácajú na to podnikatelia aj justícia. Tvrdia to opoziční poslanci hnutia OĽaNO. Preto chcú iniciovať poslanecké prieskumy a prešetriť investície v oblasti elektronizácie.vyhlásil na dnešnej tlačovej konferencii Jozef Viskupič.Poslanci OĽaNO sú presvedčení, že systém Slovensko.sk je od prvého momentu zle navrhnutý.upozornil Viskupič.Podľa jeho slov síce nejaká informácia príde a občan alebo súd si svoju činnosť splnia, ale dokument ako taký Slovensko.sk sprostredkovať nevie.tvrdí Viskupič.Chce preto spolu so straníckym kolegom Eduardom Hegerom iniciovať hĺbkový audit v NASES.priblížil Viskupič. Aj podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini (Smer-SD) by podľa neho mal vysvetliť, prečo "dodal Heger s tým, že namiesto toho krajina zaostáva za ostatnými štátmi. "dodal poslanec.