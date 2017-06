Poslanci OĽaNO-NOVA chcú zrušiť zlaté padáky v štátnych firmách

Na archívnej snímke Veronika Remišová (OĽaNO-NOVA). Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 7. júna (TASR) - Výber a odmeňovanie zástupcov v štátnych firmách by mal byť transparentnejší. Opoziční poslanci z hnutia OĽaNO-NOVA do parlamentu predkladajú návrh zákona o výbere zástupcov štátu do orgánov spoločností s majetkovou účasťou štátu. Cieľom návrhu je upraviť odmeňovanie, zrušiť tzv. zlaté padáky, ako aj zaviesť transparentnejšie vymenovávanie nových šéfov.skonštatovala na dnešnej tlačovej konferencii poslankyňa hnutia Veronika Remišová.Upozornila, že začiatkom roka boli ľudia svedkami chaosu s cenami energií, ktorý stále nie vyriešený a ku ktorému vo veľkej miere prispeli aj neschopní nominanti v dozorných radách a v predstavenstvách energetických podnikov.doplnila.Ako príklad uviedla nominácie aj v ďalších dozorných radách firiem, akými sú napríklad Hornonitrianske bane, Slovenská elektrizačná a prenosová sústava (SEPS)doplnila Remišová.Návrh novely zákona má pri nomináciách do kľúčových funkcií štátnych firiem vniesť poriadok a systém. "V zákone riešime spôsob transparentného výberového konania do orgánov firiem, zrušenie zlatých padákov, zodpovednosť za škodu či sprehľadnenie odmeňovania nominantov v štátnych firmách," priblížila návrh Remišová.Kritériá pri výberovom procese majú byť nastavené tak, aby boli do funkcií zástupcov štátu vybrané osoby, ktoré spĺňajú kvalitatívne odborné a osobnostné predpoklady. Dôležitým prvkom výberového procesu má byť možnosť neustálej kontroly zo strany verejnosti. Odmeňovanie zástupcov štátu má vychádzať zo zásady legality, hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a transparentnosti.Návrhom zákona sa má vylúčiť aj možnosť nároku na odstupné, zrušiť sa tak majú tzv. zlaté padáky. Zaviesť sa má aj vyvodenie zodpovednosti za škodu. Cieľom je skvalitnenie právnej regulácie vo sfére verejných financií a nakladania s majetkom štátu.