Poslanci opäť neodsúhlasili americkej ambasáde prenájom pozemkov

Bratislava 28. septembra (TASR) - Bratislava neprenajme Veľvyslanectvu Spojených štátov amerických v SR zhruba 1300 metrov štvorcových (m2) mestských pozemkov pred budovou ambasády. Tá ich využíva od roku 2005 ako svoju bezpečnostnú zónu, ktorú tvorí oplotenie, pevné oceľové stĺpiky, bariérové kvetináče či vysúvateľná bariéra pre autá. Rozhodlo o tom dnes bratislavské mestské zastupiteľstvo. Potvrdilo tak svoje stanovisko z apríla tohto roka.Mesto chcelo prenajať tieto pozemky veľvyslanectvu do 15. augusta 2019 za 481.070 eur ročne. Ambasáda mala možnosť uplatniť si dvojročnú opciu na obnovenie nájomnej zmluvy. Za jeden m2 na deň mala platiť jedno euro, ak by sa však preukázala právoplatným stavebným povolením na výstavbu novej budovy veľvyslanectva, táto suma by sa znížila na 0,03 eura za jeden m2 na deň.Veľvyslanec Spojených štátov amerických v SR Adam Sterling v stredu (27.9.) poslancom povedal, že sú pripravení splniť si záväzky voči mestu, na ktorých sa dohodli ešte v roku 2016. Zároveň ich upozornil, že v prípade neodsúhlasenia prenájmu pozemkov sa môže finančná strata pre mesto vyšplhať na milión eur, majetkové vzťahy sťažia presťahovanie ambasády na iné miesto v Bratislave a financie vyčlenené na nájom budú musieť byť vrátené späť do rozpočtu USA.Oplotenie pred ambasádou podľa neho umožňuje zvýšenú ochranu veľvyslanectvu, ale aj obyvateľom Starého Mesta. Dôvodom je totiž, že z ambasády robí pre prípadných páchateľov ťažšie dosiahnuteľný cieľ. Veľvyslanectvo pre TASR ešte vo februári uviedlo, že jeho plány na presťahovanie sa z Hviezdoslavovho námestia napredujú a určilo si aj vhodnú lokalitu pre nové sídlo veľvyslanectva v blízkosti nového Slovenského národného divadla.Primátor Ivo Nesrovnal tvrdí, že Bratislava prišla o milión eur, ktoré mohla z prenájmu získať.povedal. Plot pred ambasádou je podľa neho súčasťou bezpečnostných opatrení, za ktoré je zodpovedný štát, nie hlavné mesto.podotkol.Poslanec Martin Borguľa však považuje dnešné hlasovanie za jasný signál, že Bratislavčania tento plot na Hviezdoslavovom námestí nechcú.podotkol.O návrhu prenájmu pozemkov pred ambasádou rokovalo mestské zastupiteľstvo už viackrát. V júni 2016 nájom schválilo. Dodatok mal vstúpiť do platnosti pod podmienkou, že ho ambasáda podpíše v lehote do 60 dní od schválenia uznesenia. Veľvyslanectvo ho v tejto lehote podpísalo, avšak až po uplynutí doby nájmu, teda po 15. auguste 2016. Bratislavské mestské zastupiteľstvo tak muselo v septembri minulého roka rokovať o novej nájomnej zmluve. Poslanci však už tejto žiadosti nevyhoveli a nájom opakovane neschvaľujú.