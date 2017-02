Poslanci opäť požiadajú o zastavenie plánov výstavby bytov v Petržalke

Foto: Čitateľka Janka Foto: Čitateľka Janka

Bratislava 16. februára (TASR) – Bratislavskí mestskí poslanci budú dnes na zasadnutí mestského zastupiteľstva žiadať primátora Iva Nesrovnala, aby okamžite ukončil akékoľvek kroky, ktoré by viedli k výstavbe náhradných nájomných bytov v lokalitách Haanova/Pankúchova a Mamateyova/Poloreckého v Petržalke. Zároveň budú požadovať, aby sa vyvinuli kroky na prekvalifikovanie oboch pozemkov v územnom pláne mesta zo stavebných na stabilizované územie.uviedol na dnešnej tlačovej besede miestny a mestský poslanec a jeden z predkladateľov materiálu Milan Vetrák. Predkladaný návrh by mal podľa neho znamenať ukončenie akýchkoľvek snáh primátora a vedenia mesta, aby sa v daných vytypovaných lokalitách stavalo.zdôrazňuje Vetrák s tým, že výstavba by neprospela ako Petržalčanom, tak ani dotknutým obyvateľom, ktorí by sa sem mali presťahovať.Poslanec v tejto súvislosti verí, že schválenie materiálu bude naozaj znamenať koniec výstavby. V opačnom prípade, teda ak primátor opätovne nebude rešpektovať schválené uznesenie mestských poslancov, sú pripravení zvážiť ďalšie potrebné konania. Sú si však vedomí, že pôjde o vec výkladu, lebo žiadny zákon takúto situáciu neupravuje. Jednou z možností, ktorú poslanci majú, je podľa Vetráka zníženie pohyblivej zložky platu primátora, teda zníženie na základný plat, teda na zhruba 3000 eur.Ďalšia alternatíva si však vyžaduje kvalifikované posúdenie." odpovedal Vetrák na otázku TASR, aké ďalšie možnosti by prichádzali do úvahy. V takomto prípade by mohlo primátorovi hroziť ako sankcia zníženie platu na 12 mesiacov, pri druhom porušení až strata mandátu.dodal Vetrák.Proti výstavbe náhradných nájomných bytov v dvoch vytypovaných petržalských lokalitách vznikla minulý rok petícia, ktorú podpísalo vyše 4200 občanov a ktorú v decembri odovzdali v podateľni magistrátu. Nespokojní občania okrem iného poukazujú aj na fakt, že výstavba bytov na jednom z pozemkov by zničila detské ihrisko, na druhom trávnatú plochu so stromami. Okrem toho sa neďaleko nachádzajú tri školy, sociálne zariadenie aj pre ťažko zdravotne a mentálne postihnutých či centrum pre obete domáceho násilia. Poslanci okrem toho vyčítajú primátorovi neplnenie a nerešpektovanie schválených uznesení.