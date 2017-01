Poslanci posudzujú zvýšenie materskej aj rodičovského príspevku

Na snímke poslanecké plénum NRSR počas zasadnutia. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 31. januára (TASR) - Rodičia by si mohli od mája finančne prilepšiť. Zvýšiť by sa mala materská dávka aj rodičovský príspevok. Vyplýva to z noviel zákonov z dielne ministra práce Jána Richtera (Smer-SD), ktoré predstavil v závere prvého rokovacieho dňa 12. schôdze NR SR.Vláda sa k týmto krokom zaviazala vo svojom programovom vyhlásení na najbližšie roky. Cieľom oboch právnych noriem je podľa rezortu práce zlepšovať finančnú situáciu rodín s deťmi.V novele zákona o sociálnom poistení navrhuje ministerstvo práce zvýšiť percentuálnu sadzbu materského zo súčasných 70 percent denného vymeriavacieho základu na 75 percentskonštatovalo ministerstvo.Novela zákona o rodičovskom príspevku, o ktorej sa bude hovoriť v stredu (1.2.), má od mája priniesť zvýšenie rodičovského príspevku na 213,20 eura zo súčasných 203,20 eura. Rodičovský príspevok sa na Slovensku nezvyšoval v rokoch 2014, 2015 ani 2016, pretože sa neupravovali sumy životného minima. "objasnilo ministerstvo práce.V stredu ráno príde na rad bod programu, v rámci ktorého dostanú poslanci Igor Matovič (OĽaNO-NOVA), Milan Mazurek a Stanislav Mizík (obaja ĽSNS) možnosť ospravedlniť sa za svoje výroky. Matovič vlani situáciu v parlamente prirovnal k futbalovému zápasu v koncentračnom tábore medzi Židmi a dozorcami. Mazurek a Mizík nazvali islam satansko-pedofilným dielom diabla a krutým, odporným a neľudským politickým systémom. Ospravedlniť sa odporučil poslancom Mandátový a imunitný výbor NR SR. Ak to neurobia v pléne, hrozí im pokuta 1000 eur.