Poslanci potvrdili stopku výstavby náhradných bytov v Dúbravke

Bratislava 16. februára (TASR) - Bratislavskí mestskí poslanci dnes potvrdili svoje rozhodnutie zastaviť výstavbu náhradných nájomných bytov v Dúbravke, v lokalite Pri kríži. Prelomili tak veto primátora hlavného mesta Iva Nesrovnala, ktorý toto uznesenie mestského zastupiteľstva nepodpísal, pretože ho považuje za protizákonné a finančne by mohlo poškodiť Bratislavu.Mestskí poslanci však dnes výhradám primátora nevyhoveli a potvrdili svoje rozhodnutie z januára. Na mestskom zastupiteľstve vtedy schválili zverenie dotknutých pozemkov do správy mestskej časti, ktorá ich nesmie previesť na tretie subjekty a zároveň nemôže dať súhlas stavebníkovi, aby na nich postavil náhradné byty. Primátor má podľa poslancov zabezpečiť bývanie pre nájomcov z reštituovaných bytov iným spôsobom.Nesrovnal dnes zopakoval, že mesto postupuje na základe právoplatného stavebného povolenia. "skonštatoval primátor. Ako tvrdí, mesto môže teraz prísť o približne štyri milióny eur, ktoré dostane ako dotáciu od štátu na výstavbu náhradných bytov. Mestská organizácia Generálny investor Bratislavy vynaložila na prípravu projektu už viac ako 200.000 eur.Magistrát plánoval pre bytový dom vybudovať 85 parkovacích miest a pre obyvateľov žijúcich v okolí výstavby ďalších 96 miest na parkovanie. Taktiež chystal výstavbu parku s rozlohou približne 4915 štvorcových metrov. Starosta Dúbravky Martin Zaťovič podľa Nesrovnala uprednostňuje pred náhradnými bytmi súkromný projekt.Starosta sa voči tomuto tvrdeniu ohradzuje, primátor podľa neho zavádza a žiada od neho ospravedlnenie." skonštatoval.Mesto v Dúbravke plánovalo spustiť výstavbu náhradných bytov už tento mesiac a za 4,7 milióna eur postaviť prvých 68 bytových náhrad. Samospráva vysúťažila aj zhotoviteľa stavby, spoločnosť Metrostav Slovakia, s ktorou už podpísala zmluvu o dielo.Hlavné mesto sa dostalo do patovej situácie, keďže do konca roku 2016 nestihlo zaobstarať náhradné bývanie pre 580 žiadateľov z reštituovaných bytov. Od začiatku januára tak má zákonnú povinnosť doplácať im rozdiel medzi regulovaným a trhovým nájomným. Na plnenie tejto povinnosti mesto vyčlenilo vo svojom tohtoročnom rozpočte tri milióny eur.