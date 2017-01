Poslanci prelomili Kiskove veto, jasličkový zákon bude

Ilustračné foto Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Bratislava 31. januára (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR pri dnešnom hlasovaní prelomili veto prezidenta SR Andreja Kisku a opäť schválili v pôvodnom znení novelu zákona o sociálnych službách nazývanú. Plénum totiž odmietlo všetky pripomienky hlavy štátu k tejto novele.Poslanci len posunuli účinnosť novely zákona z 1. januára 2017 na 1. marec 2017. Ministerstvo práce chce právnou normou podporiť zosúlaďovanie rodinného a pracovného života. Po novom by tak mali byťzadefinované ako sociálna služba.Novela upravuje poskytovanie starostlivosti o dieťa do troch rokov veku alebo do šiestich rokov veku, ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom, najmä v čase, keď rodič alebo iná osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti, chodí do zamestnania.Prezident Kiska však považuje novelu za neprimerane diskriminačnú voči niektorým skupinám rodičov a detí. Pripomenul najmä to, že podľa novely majú byť oprávnenými prijímateľmi tejto služby len rodičia, respektíve zákonní zástupcovia, ktorí vykonávajú zárobkovú činnosť alebo študujú dennou formou na strednej či vysokej škole. Najdôležitejšími koncovými užívateľmi tejto služby by pritom mali byť podľa prezidenta samotné deti. Preto vrátil novelu na opätovné prerokovanie do parlamentu s pripomienkami.Pripomienky prezidenta podporovali viacerí opoziční poslanci Národnej rady SR. Opätovným schválením novely zákona sa podľa nich spôsobia viaceré problémy existujúcim jasliam, ako aj samotným rodičom. Naopak, podľa koaličných poslancov je dobré, že sa v tejto oblasti začalo niečo robiť.