Poslanci prelomili prezidentovo veto, registrácie cirkví sa sprísnia

Bratislava 31. januára (TASR) - Podmienky na registráciu cirkví a náboženských spoločností sa od marca sprísnia. Poslanci Národnej rady SR dnes prelomili veto prezidenta SR Andreja Kisku a opätovne schválili novelu zákona o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností z dielne SNS. Za zmeny hlasovalo 103 poslancov zo strán Smer-SD, SNS, Most-Híd, Sme rodina, ĽSNS a nezaradení poslanci Martina Šimkovičová, Peter Marček a Rastislav Holúbek.Hlava štátu zákon vrátila poslancom na opätovné prerokovanie s tým, že ich požiadala, aby právnu normu odmietli ako celok.zdôvodnil prezident.Poslanci SNS v novele presadzujú, aby na registráciu cirkvi a náboženskej spoločnosti bolo potrebných aspoň 50.000 plnoletých členov - občanov SR s trvalým pobytom na Slovensku. V súčasnosti treba na registráciu 20.000 členov. Novela má podľa poslancov SNS eliminovať špekulatívne registrácie údajných cirkví a náboženských spoločností s hlavným cieľom registrácie – získania finančných príspevkov od štátu.Podľa prezidenta predkladatelia nepreukázali, že riziko podvodov pri registrácii nových cirkví alebo náboženských spoločností sa zvyšuje. Zároveň nevysvetlili, prečo nepostačuje na ich odhaľovanie súčasná úprava. Poukazuje na to, že od predchádzajúceho sprísnenia zákona v roku 2007 ministerstvo kultúry zaznamenalo len jeden pokus o podvodnú registráciu pomocou falošných podpisov.upozornil prezident.Zásah do základných práv a slobôd garantovaných ústavou považuje hlava štátu za neprimeraný aj preto, lebo podmienku 50.000 členov podľa posledného sčítania ľudu na Slovensku plnia len štyri z 18 v minulosti registrovaných cirkví a náboženských spoločností. Prezident tiež pripomína, že sloboda myslenia, svedomia a náboženstva je podľa rozhodnutí Európskeho súdu pre ľudské práva jedným zo základov demokratickej spoločnosti.Vládna SNS prezidentovi oponuje.citoval nález Ústavného súdu SR predseda klubu SNS Tibor Bernaťák.uviedol Bernaťák. Doplnil, že podľa Ústavného súdu nejde o podmienku, ktorá by zasahovala do tejto slobody.