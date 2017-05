Poslanci prerokovali vyše 10 návrhov, na programe majú už len zopár

Pohľad na budovu Národnej rady SR v Bratislave. Foto: TASR - Pavol Funtál Foto: TASR - Pavol Funtál

Bratislava 17. mája (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR majú na aktuálnej 17. schôdzi prediskutovať už len šesť návrhov zákonov a šesť správ, napríklad o činnosti Najvyššieho kontrolného úradu aj komisárok pre deti a zdravotne postihnutých. Hoci májová schôdza odštartovala len minulý týždeň 9. mája, zákonodarcovia stihli za pár dní prejsť takmer celý program.Napríklad v priebehu dnešného popoludnia im prešla rukami vyše desiatka poslaneckých návrhov. Počas šiesteho dňa diskutovali napríklad o návrhu, aby nelegálne zamestnávanie občanov SR bolo trestným činom, alebo aby všetky deti zo sociálne znevýhodneného prostredia od troch rokov povinne chodili do materskej školy.Hovorili aj o zmenách v stavebnom zákone, ktoré by mali zabezpečiť, aby bol v novopostavených bytovkách aspoň jeden bezbariérový byt. Na rade bola aj exekučná amnestia z dielne hnutia Sme rodina a ďalšie návrhy.O poslaneckých iniciatívach rozhodne plénum vo štvrtok 18. mája. Dnes totiž poslanci podvečer nehlasovali, keďže sa na tom vopred dohodli. Ako dôvod uviedli prebiehajúci Snem Združenia miest a obcí Slovenska. Viacerí poslanci sú starostami a primátormi, takže sa majú na sneme zúčastniť. Nestihli by tak podvečerné hlasovanie, tak si ho odsunuli na ďalší deň. V pléne bolo na konci dnešného rokovacieho dňa len zopár poslancov.V rokovaní budú zákonodarcovia pokračovať vo štvrtok (18.5.). Okrem iného na nich čaká pravidelná Hodina otázok. Ako prvá bola vyžrebovaná otázka Ľuboša Blahu (Smer-SD), ktorý sa premiéra Roberta Fica (Smer-SD) pýta na extrémizmus.pýta sa koaličný poslanec.Peter Šuca (Smer-SD) chce od šéfa exekutívy vedieť, prečo neuvoľníme dlhovú brzdu, aby sme z týchto financií urýchlene dostavali chýbajúce diaľničné úseky na Slovensku. Pavla Gogu (Smer-SD) zase zaujíma Ficov pohľad na prezidentské voľby vo Francúzsku a ich dosah na vývoj v európskej politike.