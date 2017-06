Poslanci PSK rozdelia peniaze na dotácie v oblasti kultúry a športu

Ilustračné foto Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Prešov 16. júna (TASR) – Prešovskí krajskí poslanci v pondelok 19. júna na rokovaní Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja (PSK) rozhodnú o rozdelení dotácií z rozpočtu kraja v objeme 464.000 eur. O grantové peniaze v oblasti kultúry a športu sa mohli uchádzať mestá a obce, občianske združenia i právnické osoby, ktoré poskytujú verejnoprospešné služby, ako aj podnikatelia a fyzické osoby.Podľa predloženého návrhu do kultúry by malo ísť celkom 288.550 eur a do športu 175.450 eur. Minimálna výška dotácie na jednu žiadosť mohla byť 1000 eur a maximálna 5000 eur. Pri programe medzinárodnej účasti je maximálna výška stanovená na 15.000 eur. Pričom 20 percent z projektu, z požadovanej sumy musí deklarovať a zaplatiť žiadateľ zo svojich finančných prostriedkov.Tentoraz poslanci pri hlasovaní budú postupovať podľa nových pravidiel grantovej výzvy, ktoré schválili začiatkom roka. Podľa platného VZN (všeobecne záväzného nariadenia) z dotačnej výzvy vypadol program sociálne zabezpečenie, ktorý popri kultúre a športu tam bol v minulých volebných obdobiach.Poslanci sa budú zaoberať aj úpravou rozpočtu. Na programe majú tiež návrh Zmien a doplnkov Územného plánu veľkého územného celku Prešovského kraja 2017.V oblasti školstva sa budú zaoberať vyradením školského internátu, ktorý je súčasťou Strednej odbornej školy na Mierovej ulici v Humennom, zo siete školských zariadení. Poslanci budú rozhodovať aj o návrhu na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na cezhraničný projekt, ktorý by mal priniesť financie na vypracovanie projektovej dokumentácie na projektový zámer - výstavbu cesty na slovensko–ukrajinskej hranici.V programe je tiež niekoľko bodov, ktoré súvisia s majetkovými prevodmi. Poslancov čaká 20-bodový program. Rokovanie sa začína o 10.30 h v malej zasadačke na Námestí mieru číslo 3 v Prešove.