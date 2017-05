Poslanci rokujú o správach o slovenskej a európskej politike

Na snímke poslanci NR SR počas 17. schôdze parlamentu v Bratislave 9. mája 2017. Foto: TASR – Martin Baumann Foto: TASR – Martin Baumann

Bratislava 16. mája (TASR) - Za najväčší úspech slovenského predsedníctva v Rade Európskej únie možno považovať začatie bratislavského procesu, ktorým sa spustil proces reflexie o budúcom smerovaní EÚ. Vyplýva to z hodnotiacej výročnej správy o členstve SR v EÚ, o ktorej rokujú poslanci Národnej rady SR v úvode piateho dňa 17. schôdze.Za dôležité výsledky predsedníctva sa považuje aj ratifikácia parížskej klimatickej dohody, podpísanie Komplexnej hospodárskej a obchodnej dohody s Kanadou (CETA), sfunkčnenie Európskej pohraničnej a pobrežnej stráže, prijatie rozpočtu EÚ na rok 2017 či pokrok v procese rozširovania.Plénum rokuje aj o Správe o plnení úloh zahraničnej a európskej politiky Slovenskej republiky v roku 2016 a jej zameranie na rok 2017. Z nej vyplýva, že už tretí rok pretrváva nepriaznivá zmena vonkajšieho bezpečnostného prostredia SR.Po správach týkajúcich slovenskej a európskej politiky príde na rad návrh deklarácie od koaličných poslancov Martina Fedora (Most-Híd) a Martina Glváča (Smer-SD). Parlament ňou má vyjadriť pripravenosť podporiť rozpočtové výdavky na obranu tak, aby do konca volebného obdobia v roku 2020 dosiahli 1,6 percenta hrubého domáceho produktu (HDP). Deklarácia hovorí aj o podpore plánov na modernizáciu a rozvoj bezpečnostného systému SR a Ozbrojených síl SR. NR SR by zároveň mala požiadať vládu, aby s parlamentom pravidelne konzultovala avizované plány rozvoja ozbrojených síl.V dopoludňajšom hlasovaní majú poslanci rozhodnúť, či sa do druhého čítania dostane novela umožňujúca vykonávať určité práce na pozemkoch pod budúcimi diaľnicami ešte pred ukončením vyvlastňovacieho procesu. O právnej norme z dielne rezortu dopravy rokuje parlament v zrýchlenom režime.