Poslanci rokujú o výročnej správe Slovenského pozemkového fondu

NR SR, archívna snímka. Foto: TASR - Marko Erd Foto: TASR - Marko Erd

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 22. júna (TASR) - Slovenský pozemkový fond (SPF) v minulom roku úspešne zrealizoval viacero projektov. Taktiež sa zameral na posilnenie kontrol pri vydávaní pozemkov, ale aj v oblasti vyplácania finančných náhrad. Uviedla to šéfka SPF Adriana Šklíbová, ktorá prišla poslancom do parlamentu predstaviť Výročnú správu SPF za rok 2017. O hospodárení a činnosti fondu však referovala poloprázdnej rokovacej sále. Správa SPF je totiž predposledným bodom, ktorý zostal poslancom prerokovať. O prediskutovaných návrhoch budú hlasovať až v pondelok (25.6.) o 17.00 h.uviedla Šklíbová na úvod 9. rokovacieho dňa 33. schôdze.Fond sa podľa jej slov zameral aj na posilnenie kontrol pri vydávaní náhradných pozemkov, najmä so statusom významnej investície a v súvislosti s výstavbou cestnej siete.priblížila Šklíbová. Kontrolný proces bol sprísnený aj v oblasti finančných náhrad z depozitného účtu, kde bolo tiež odhalených niekoľko pokusov o neoprávnené vyplatenie finančnej náhrady.Poslankyni Anne Zemanovej (SaS) chýbali v správe informácie o tom, ako sa fond vyrovnal s prieťahmi v reštitučných konaniach v lesníckej a poľnohospodárskej pôde, na ktoré upozorňovali aj ombudsmanky.podotkla Zemanová.Zaujímala sa tiež o súdne spory SPF. Podľa správy ich totiž vedie v súčasnosti 64, pri ktorých v prípade neúspechu bude SPF zaviazaný k úhrne sumy vo výške 10.000 eur a viac vrátane trov konania.poznamenala Zemanová, podľa ktorej len títo traja žalobcovia majú zjavne neslovenské pozadie.uviedla Zemanová. Podľa poslankyne by si výročná správa zaslúžila osobitnú pozornosť v tejto oblasti, aby SPF poslancov o týchto konaniach viac informoval, najmä o tom, v akom sú štádiu a kedy sa dá očakávať nejaké rozhodnutie.priblížila Zemanová. Chýbajú jej aj údaje o tom, koľko trvá priemerne vybavenie žiadosti o nájom pôdy.priblížila Zemanová, podľa ktorej by sa mal celý tento proces viac stransparentniť.Podľa jej straníckeho kolegu Eugena Jurzycu by mali byť v správe spomenuté viac výsledky než procesy.poznamenal Jurzyca.Poslanec Martin Fecko (OĽaNO) sa okrem iného zaujímal o súdne spory SPF s cirkvami. Tiež by rád vedel, aký je priemerný plat zamestnancov fondu.Správu SPF obhajoval poslanec Juraj Soboňa (SNS), podľa ktorého je správa dosť jasná.dodal Soboňa.