Poslanci Ružinova vyjadrujú znepokojenie nad prácou starostu Pekára

Na snímke starosta bratislavskej mestskej časti Ružinov Dušan Pekár. Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Bratislava 15. februára (TASR) – Miestnych poslancov v bratislavskom Ružinove znepokojuje spôsob vedenia mestskej časti starostom Dušanom Pekárom. Vyjadrili to schválením uznesenia na ostatnom rokovaní miestneho zastupiteľstva, keď za takýto návrh hlasovalo 13 z 22 prítomných poslancov. Ten sa týka najmä výsledkov minuloročnej kontroly Inšpektorátu práce Bratislava na miestnom úrade, na základe ktorých môže prísť samospráva na päť rokov o čerpanie eurofondov. Poslanci zároveň brali na vedomie mnohé ďalšie pochybenia starostu, na ktoré ho dlhodobo upozorňujú.Poslanci túto tému pôvodne otvorili ešte v januári. Bratislavský mestský poslanec za Ružinov Ján Buocik vtedy vyzval starostu, aby voči sebe vyvodil politickú zodpovednosť za stratu čerpania štátnej pomoci, dotácií a eurofondov a otvoreným listom sa obrátil aj na miestnych poslancov, aby túto výzvu podporili. Tí si však najprv chceli vypočuť starostu, ktorý na januárovom rokovaní pre dovolenku nebol, a zároveň ho požiadali o predloženie správy z kontroly inšpektorátu spolu s vyčíslením súm, ktoré mestská časť nebude môcť čerpať z eurofondov, štátnej pomoci a dotácií a ktoré boli už na roky 2017 a 2018 zahrnuté do rozpočtu.V správe sa konštatuje, že situácia nebude mať žiadny vplyv na rozpočet. Podľa prednostu úradu Michala Sygúta totiž nebolo vopred do rozpočtu zahrnuté čerpanie eurofondov, o čom mal starosta jednou vetou informovať pri jeho decembrovom schvaľovaní. Poslanci však takéto informovanie nepovažujú za adekvátne a údaje im boli zamlčané.Prednosta zároveň ubezpečil, že problém s čerpaním dotácií sa netýka tento rok tých, ktoré dostáva mestská časť na prenesený výkon štátnej moci, na stavebný úrad, matriku či sociálne zariadenia.skonštatoval s tým, že budúci rok je momentálne „v štádiu riešenia“. Ak to bude možné, chce vedenie úradu požiadať o "zmiernenie trestu, okrem toho je pripravené rokovať s jednotlivými ministerstvami, aby prípadne v ďalších kolách výziev na čerpanie eurofondov mohli o finančnú pomoc žiadať aspoň subjekty zriadené mestskou časťou.Situáciou by sa malo zastupiteľstvo opätovne zaoberať. Starosta totiž pre čerpanie dovolenky nebol prítomný ani na jeho februárovom riadnom zasadnutí. To sa poslancom nepáčilo a mnohí sú presvedčení, že za vzniknutý stav, dlhodobé problémy v mestskej časti, na ktoré pravidelne upozorňujú, by mal niekto niesť politickú zodpovednosť.Poslanci v tejto súvislosti žiadajú starostu, aby zvolal zastupiteľstvo a situáciu vysvetlil. Podľa poslanca Pavla Juska by však nemalo ísť prioritne o odvolávanie starostu či automaticky o vypísanie referenda.vyzval poslanec, a to aj na margo poslaneckého návrhu uznesenia Vladimíra Slobodu, ktorý okrem konštatovania, že starosta Pekár hrubo zanedbal svoje povinnosti nedodržaním zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní, mu odporučil, aby sa vzdal mandátu. Návrh však nenašiel dostatočnú podporu, keď zaň hlasovalo deväť z 22 poslancov.Či starosta sám túto otázku otvorí, je zatiaľ otázne. Podľa Stanislava Šenca z ružinovského miestneho úradu o vzniknutej situácii informoval starosta už trikrát.uviedol pre TASR Šenc. Podľa neho bol zároveň na februárové zastupiteľstvo podľa požiadaviek poslancov zaradený ako riadny bod programu materiál, ktorý sa vzniknutou situáciou zaoberal.