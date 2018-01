Poslanci sa pýtali na eZdravie, Alan Suchánek mal výhrady

Na archívnej snímke Alan Suchánek Foto: TASR – Štefan Puškáš Foto: TASR – Štefan Puškáš

Bratislava 5. januára (TASR) – Šéf Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) Peter Blaškovitš prešiel pred ostrým spustením elektronizácie zdravotníctva (eZdravie)zo strany poslancov parlamentného zdravotníckeho výboru. Na poslanecký prieskum sa do NCZI vybrali koncom septembra minulého roka. Predseda výboru Štefan Zelník (SNS) bol po návšteve spokojný, podpredseda výboru Alan Suchánek (OĽaNO) mal výhrady.povedal Zelník. Nepovažuje za zlyhanie štátu, že pripojenie ambulancií nie je od začiatku roka stopercentné. Podľa jeho slov sa to nepodarilo ani v iných krajinách. Blaškovitš sa podľa Zelníka snaží a nemá to podľa jeho slov jednoduché.povedal Zelník.Suchánek sa ostrého štartu eZdravia obáva. Zdravotníctvo na to podľa neho nie je dostatočne pripravené, za čo môže štát.podotkol. Softvér sa podľa neho zavádzal narýchlo, v ostrej prevádzke preto očakáva vážne výpadky. Predpokladá, že mnohých starších lekárov môžu problémy pri zavádzaní eZdravia doviesť až k ukončeniu ich praxe.Súhlasí s ním aj Marek Krajčí, člen zdravotníckeho výboru a tieňový minister zdravotníctva za OĽaNO.uviedol. Člen zdravotníckeho výboru Tibor Bastrnák (Most-Híd) označil nedodržanie termínu úplného zavedenia eZdravia za negatívny moment v zdravotníctve.EZdravie prináša elektronickú komunikáciu medzi lekármi, nemocnicami, laboratóriami či lekárňami. Benefity majú spočívať v lepšom predpisovaní liekov, zabrániť sa má i duplicitným vyšetreniam. Odstrániť sa majú opakované vyšetrenia u lekárov, zefektívniť návštevy u lekára, obmedziť zase nepriaznivé účinky liekov. Lekári majú získať rýchly prístup k zdravotným záznamom pacienta, čo im umožní zvýšiť kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti.Elektronizácia zdravotníctva si podľa NCZI doteraz vyžiadala 87,8 milióna eur. Išlo o zdroje z eurofondov a zo štátneho rozpočtu. Termín ostrého spustenia elektronických služieb do praxe sa viackrát posúval. Pôvodne sa tak malo stať už v roku 2013, kedy mala začať fungovať jeho pilotná verzia. Nakoniec sa elektronizáciu podarilo spustiť pilotne od roku 2015 a naostro od januára 2018.