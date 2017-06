Poslanci schválili Anu Brnabičovú za premiérku Srbska

Ana Brnabičová. Foto: TASRAP Foto: TASRAP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Belehrad 30. júna (TASR) - Srbskí poslanci vo štvrtok schválili za premiérku Anu Brnabičovú. Ide o historickú udalosť v tomto prevažne konzervatívnom balkánskom štáte, keď si po prvý raz vybrali za predsedníčku vlády ženu, píše agentúra AP.Parlament zvolil pomerom hlasov 157 ku 55 štyridsaťjedenročnú političku, ktorá sa otvorene hlási k lesbickej orientácii. Srbský prezident Aleksandar Vučič nominoval Brnabičovú pred dvoma týždňami, čo vyvolalo odpor medzi tvrdými nacionalistami.Agentúra AP poznamenáva, že Vučičov krok sa považuje za pokus utíšiť obavy Západu, že Srbsko sa príliš približuje Rusku aj napriek svojmu proklamovanému cieľu vstúpiť do Európskej únie.Brnabičová tvrdí, že integrácia Srbska do EÚ bude prioritou pri zachovaní dobrých vzťahov s Ruskom. V jej vláde sú však otvorene protizápadní ministri, pripomína AP.Brnabičová sa v minulých dňoch vyjadrila, že jej cieľom je zabezpečiť finančnú stabilitu krajiny. Súčasne konštatovala, že jej vládu čaká už podstatne lepšia a stabilnejšia finančná a hospodárska situácia Srbska.Vučič ako predseda srbskej vlády sa na sklonku roka 2014 odhodlal k úsporným opatreniam, ktoré predpokladali výrazné zníženie platov vo verejných službách, ale aj pokles dôchodkov. Stalo sa tak na základe trojročnej úverovej dohody s Medzinárodným menovým fondom (MMF), ktorá vyprší na sklonku tohto roka.Podľa Brnabičovej by sa mzdy a dôchodky mohli zvýšiť, ak to neohrozí plánované zníženie verejných výdavkov.Za dôležité úlohy novej srbskej vlády považuje Brnabičová aj digitalizáciu, vzdelanie a odklon od byrokratického rozmýšľania. Uviedla, že Srbsko môže spraviť krok vpred len vtedy, keď bude držať krok s digitálnou revolúciou.