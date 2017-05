Poslanci schválili novelu zákona o trvalom ukladaní CO2 do zeme

Ilustračné foto. Foto: TASR - Milan Kapusta Foto: TASR - Milan Kapusta

Bratislava 10. mája (TASR) - Poslanci Národnej rady SR 77 hlasmi schválili novelu zákona o trvalom ukladaní oxidu uhličitého (CO2) do geologického prostredia. Zmeny sú výsledkom snahy o komplexné odstránenie nesúladu slovenskej legislatívy s európskou.Právny rámec prináša napríklad zmeny a doplnenia týkajúce sa zákazu ukladania oxidu uhličitého v ložisku, ktoré presahuje územie členských štátov Európskej únie, či vykonávania monitorovania prípadných nepriaznivých účinkov vtláčacích zariadení úložného komplexu na okolité prostredie. Tiež sa má vytvoriť register nielen všetkých uzavretých úložísk, ale aj okolitých úložných komplexov.Uskladňovanie oxidu uhličitého do zeme, napríklad vo vyťažených ložiskách ropy, plynu či soli, je na Slovensku možné od roku 2011. Zákon o ukladaní oxidu uhličitého reagoval na rovnomennú európsku smernicu, ktorú museli členské štáty transponovať do konca júna 2011. Hlavným cieľom bolo predovšetkým vytvorenie rámca pre spoločný postup štátov EÚ pri minimalizovaní vplyvov klimatických zmien na životné prostredie.