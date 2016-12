Poslanci schválili od volieb 59 zákonov, prednosť dávajú vládnym návrh

Na snímke NR SR v Bratislave. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 26. decembra (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR schválili od volieb v parlamente 59 zákonov. Vyplýva to zo štatistík zverených na stránke NR SR. Najviac z nich, až 52, tvoria právne normy navrhnuté vládou, zvyšných sedem bolo z dielne poslancov.Plénum zákonodarného zboru stihlo 59 zákonov schváliť za 57 rokovacích dní, ktoré v rámci 11 schôdzi poslanci v pléne strávili. Množstvo času však venujú debate o návrhoch, najmä z dielne opozície, ktoré napokon schválené neboli. Sú ich desiatky.Parlament v tomto volebnom období prelomil aj veto prezidenta Andreja Kisku. Stalo sa to pri koaličnej novele rokovacieho poriadku, ktorá okrem iného zavádza časové limity na vystúpenia v rozprave či zákaz používania banerov alebo iných vizuálnych pomôcok v rokovacej sále. Zákon napokon vstúpi do účinnosti bez podpisu hlavy štátu.Sedem právnych noriem prijali poslanci v skrátenom legislatívnom konaní. Tento zrýchlený postup umožňuje prijať zákon naprieč troma čítaniami v priebehu niekoľkých dní, štandardný proces trvá týždne.V budúcom roku by mali poslanci stráviť v pléne celkovo 84 rokovacích dní. Vyplýva to z harmonogramu schôdzí, ktorý bol schválený na poslaneckom grémiu. Prvá klasická schôdza v novom roku sa začne 31. januára. Ďalšie štartujú 21. marca, 9. mája, 13. júna, 5. septembra, 10. októbra a 28. novembra.Najviac rokovacích dní, po 12, strávia poslanci v laviciach v máji, júni, septembri a októbri. Jedenásť rokovacích dní ich čaká vo februári, deväť v decembri, osem v marci, štyri v apríli, tri v novembri a jeden v januári. V júli a v auguste by parlament nemal rokovať vôbec.Parlamentné schôdze sa štandardne začínajú v utorok, bežný rokovací deň trvá od 9.00 do 19.00 h s dvojhodinovou obedňajšou prestávkou. V piatok sa končí zasadnutie skôr, najčastejšie o 14.00 h, v pondelok plénum spravidla nezasadá.Poslanci sa však schádzajú v pléne aj mimo harmonogramu. Napríklad, ak minimálne 30 z nich požiada predsedu parlamentu o zvolanie schôdze, snemovňa sa musí zísť do siedmich dní.