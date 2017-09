Poslanci schválili opatrenia na podporu výstavby nájomných bytov

Ilustračná snímka Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 7. septembra (TASR) - Sériou opatrení chce štát motivovať súkromných investorov, aby stavali nájomné byty. Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR vypracovalo novely zákona o Štátnom fonde rozvoja bývania (ŠFRB) a zákona o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní, ktoré dnes definitívne schválili poslanci Národnej rady (NR) SR.V novele o ŠFRB ministerstvo pripomína, že štát prostredníctvom neho dlhodobo podporuje financovanie priorít bytovej politiky pri rozširovaní a zveľaďovaní bytového fondu. V súčasnosti jeho podpora smeruje predovšetkým do obstarávania nájomných bytov a obnovy bytových budov.uvádza rezort výstavby.Sú nimi podpora obstarávania technickej vybavenosti, ktorá podmieňuje obstaranie nájomného bytu, a kúpa pozemku podmieňujúceho výstavbu a užívanie nájomných bytov, na obstaranie ktorých bola poskytnutá podpora z prostriedkov ŠFRB.Technickou vybavenosťou pritom môže byť verejný vodovod, verejná kanalizácia vrátane čistiarne odpadových vôd, miestna komunikácia, odstavné plochy alebo garážové státia budované v rámci bytového či polyfunkčného domu.MDV zároveň upozornilo, že predloženým návrhom nevzniknú nové požiadavky na rozpočet verejnej správy. Financovanie bude zabezpečené v rámci schválených limitov výdavkov rozpočtu ŠFRB na konkrétny rok.vysvetlilo ministerstvo.Opozičná poslankyňa Anna Verešová (OĽaNO) sa do novely pokúsila dostať zmenu, aby sa zvýšila maximálna výmerová plocha bytových a iných priestorov v rodinnom dome na 160 m2 zo súčasných 120 m2, ako jednu z podmienok poskytnutia podpory zo strany štátu pri rozširovaní a zveľaďovaní bytového fondu. Parlament však jej pozmeňujúci návrh odmietol.Na rozvoj sociálneho nájomného bývania štát prideľuje obciam, mestám a vyšším územným celkom aj dotácie. Novelou zákona o dotáciách na rozvoj bývania chce MDV zefektívniť podporu nájomného bývania. Aj túto právnu normu dnes schválil parlament.priblížil rezort výstavby.Štartovací byt je podľa zákona nájomný byt bežného štandardu, ktorého podlahová plocha neprevyšuje 50 m2 a u ktorého doba nájmu oprávnenej fyzickej osobe nepresiahne šesť po sebe nasledujúcich rokov.Návrh zákona má negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy. Schvaľovanie novely niekoľko týždňov stálo pre výhrady ministerstva financií, ktorému v nej chýbalo riešenie zvýšených výdavkov. Rozpor k jeho zásadnej pripomienke bol však odstránený.K novele zákona o sociálnom bývaní mal výhrady opozičný poslanec Miroslav Ivan (SaS), ktorý vystúpil v rozprave. Podľa neho by sa nemalo dotáciami bytov zaoberať ministerstvo dopravy, ale primárne rezort práce." podotkol s tým, že keby sa prijímali opatrenia efektívne, tak by bolo viac zdrojov na riešenia problémov.