Poslanci si odsúhlasili prieskum v nemocnici v bratislavskej Petržalke

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 9. mája (TASR) - Poslanci parlamentného výboru pre zdravotníctvo si posvietia na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v Nemocnici sv. Cyrila a Metoda v bratislavskej Petržalke. Na stredajšom zasadnutí výboru odsúhlasili pre medializované problémy s chýbajúcimi sestrami a zníženiu počtu operácií poslanecký prieskum.uviedol poslanec a člen výboru Marek Krajčí (OĽaNO). Podľa jeho informácií je na operačných sálach krízový stav.doplnil.Tvrdí, že počty plánovaných operovaných pacientov sa denne znižujú.zhrnul Krajčí, podľa ktorého však personál nedokáže poskytovať riadnu starostlivosť v celej škále výkonov, čo narúša koncepciu práce, znemožňuje rozvoj nových liečebných postupov a naplnenie poslania koncových výučbových pracovísk.Predseda zdravotníckeho výboru Štefan Zelník (SNS) je presvedčený, že poslanci by sa nemali s vecami oboznamovať len z médií, ale mali by sa na situáciu pozrieť priamo v teréne. Poslanecké prieskumy vníma aj ako obohatenie pre tých členov výboru, ktorí nepracovali v zdravotníctve. Pripomenul, že problém nedostatku sestier nie je nový a vníma ho ako výsledok niektorýchrozhodnutí v minulosti.Univerzitná nemocnica Bratislava, pod ktorú zariadenie v Petržalke patrí, by sa k situácii mala vyjadriť vo štvrtok (10.5.)