Poslanci si vypočujú referát Tomanovej a pokúsia sa vybrať šéfa RTVS

Ilustračná snímka Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 18. júna (TASR) - Správou o činnosti komisárky pre deti, ktorou je exposlankyňa za Smer-SD Viera Tomanová, otvoria poslanci Národnej rady (NR) SR druhý rokovací týždeň 18. schôdze parlamentu. Plénum sa zíde netradične už v pondelok (19.6.), tento deň býva zvyčajne voľný.Tomanová referovala o svojej činnosti za minulý rok ešte koncom apríla na pôde Výboru NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny. Viacerí opoziční poslanci vtedy vyhlásili, že komisárka pre deti nerozumie poslaniu svojej funkcie, nechráni deti, ale skôr inštitúcie. Tomanová oponovala, že sa usiluje o ochranu práv detí a jednu zo svojich kritičiek, šéfku poslaneckého klubu SaS Natáliu Blahovú obvinila z totálnej neznalosti právneho stavu.Z Tomanovej správy okrem iného vyplýva, že komisárka pre deti dostala vlani 934 podaní. V jej pôsobnosti bolo 328, v 45 prípadoch využila právomoc zúčastniť sa na konaní pred súdmi. V správe sa tiež konštatuje, že dieťaťu treba poskytnúť pocit bezpečia. "Starostlivosť a výchova dieťaťa si vyžaduje zvýšenú pozornosť celej spoločnosti, všetkých organizačných zložiek štátu, a to tak zo strany moci zákonodarnej, výkonnej i súdnej," uvádza.Diskutovať sa bude aj o vládnom návrhu novely zákona o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení, o ktorom sa rokuje v zrýchlenom režime. Právna norma prináša zmeny pri mzdovom normatíve, poskytovaní finančných prostriedkov na dopravu žiakov do školy či novinky pri znížení administratívnej záťaže v školách.Príspevok na dopravu by po novom mali dostať aj žiaci, ktorí sa chcú vzdelávať v jazyku národnostnej menšiny. V súčasnosti, ak je v obci základná škola s vyučovacím jazykom slovenským a žiak má záujem navštevovať školu s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny, peniaze na dopravu nedostane. Obec má totiž vytvárať podmienky na výchovu a vzdelávanie žiakov a otvoriť triedu pre iný vyučovací jazyk.Novinky čakajú aj mzdový normatív, teda finančné zdroje štátu na platy zamestnancov školy. Po novom sa má pri jeho výpočte zohľadňovať dĺžka praxe pedagogických zamestnancov. Roky praxe môžu ovplyvniť výdavky na osobné náklady až do výšky 24 percent. V súčasnosti sa pri výpočte normatívu zohľadňuje len zaradenie zamestnancov do platových tried, pracovných tried a skutočnosť, či poberá zamestnanec kreditový príplatok nula percent, šesť percent alebo 12 percent.Jeden z najočakávanejších bodov schôdze pred letnými prázdninami, voľba šéfa Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS), príde na rad v utorok 20. apríla. Do druhého kola postúpila dvojica najúspešnejších zo stredajšej voľby. Generálny riaditeľ Tlačovej agentúry Slovenskej republiky Jaroslav Rezník postúpil do ďalšieho boja so ziskom 73 hlasov, súčasný šéf RTVS Václav Mika získal v tajnej voľbe dôveru od 53 poslancov.