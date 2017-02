Poslanci Smeru-SD nevylučujú diskusiu aj o voľných nedeliach

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 3. februára (TASR) – Zatvorenie obchodov počas štátnych sviatkov a dní pracovného pokoja by malo pomôcť niekoľko stotisíckam pracovníkom v sektore maloobchodu, aby prežili sviatočné dni v pokoji s rodinou. Zhodujú sa na tom predkladatelia novely Zákonníka práce zo strany Smer-SD. Zároveň avizovali, že v budúcnosti by sa chceli vrátiť aj k návrhu zatvoriť obchody počas nedieľ.skonštatoval jeden z predkladateľov novely Ján Podmanický (Smer-SD).Otváracie hodiny by mali byť upravené aj počas Veľkonočného pondelka. Tieto zmeny zapracovali poslanci do návrhu novely tiež. Pôvodne s tým v návrhu nepočítali. Súčasný Zákonník práce zaručuje, že zamestnanci nemôžu byť nútení pracovať 1. januára, počas Veľkonočnej nedele, 24. decembra po 12. hodine a Prvý sviatok vianočný.avizoval druhý z predkladateľov Marián Kéry (Smer-SD).Opozičnú poslankyňu Annu Verešovú (OĽaNO-NOVA) však mrzí, že koaliční poslanci pri tomto návrhu nenašli odvahu vyrokovať voľno pre zamestnancov aj počas nedieľ.odkázala im Verešová v pléne. Tiež uviedla, že sa nečuduje, že sa podarilo poslancom Smeru-SD vyrokovať so zamestnávateľmi voľno počas sviatkov, keďže v tieto dni majú povinnosť dať zamestnancom príplatky.Kéry však uviedol, že v budúcnosti by sa chceli vrátiť k návrhu, aby boli obchody zatvorené aj počas nedieľ.uviedol Kéry s tým, že počas rokovaní so sociálnymi partnermi nemali ani zamestnávatelia veľké výhrady k zatvoreniu obchodov počas nedieľ.avizoval Kéry. Upozornil však na príklad Maďarska, kde bolo toto opatrenie prijaté, tamojšia vláda ho však neskôr zrušila.dodal Kéry.