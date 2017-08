Poslanci SNS možno už nepodporia nominácie Mosta-Híd, naznačil J.Paška

Na snímke prvý podpredseda SNS Jaroslav Paška (SNS) počas brífingu s novinármi po koaličnej rade v Bratislave 8. augusta 2017. Foto: TASR - Martin Baumann Na snímke prvý podpredseda SNS Jaroslav Paška (SNS) počas brífingu s novinármi po koaličnej rade v Bratislave 8. augusta 2017. Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 17. augusta (TASR) - Poslanci Slovenskej národnej strany (SNS) možno už nepodporia žiadneho kandidáta, ktorého do verejných funkcií navrhne Most-Híd. Pripúšťa to prvý podpredseda SNS Jaroslav Paška na sociálnej sieti Facebook. Rozčúlilo ho, že obmudsmanka Mária Patakyová, ktorú nominoval Most-Híd, prijala pozvanie na Dúhový Pride."Tak to už nie, Béla," píše Paška na sociálnej sieti. Pripomína, že Bugár prezentoval Patakyovú ako slušnú, korektnú, rozvážnu, kresťansky založená pani so zmyslom pre spravodlivosť, rodinné hodnoty. Paška tiež poukazuje, že podľa koaličnej dohody strany nemajú otvárať kontroverzné témy. Predseda SNS Andrej Danko nedávno koaličnú zmluvu vypovedal k septembru."Pani, ktorú sme Ti svojimi hlasmi pomohli ustanoviť na post verejného ochrancu práv Slovenskej republiky, sa však zjavne chystá znevážiť nielen našu spoločnú koaličnú vládu, ale aj dlhoročné civilizačné, kultúrne a sociálne hodnoty našej spoločnosti a vysmieva sa im," obracia sa Paška na Bugára.Podpredseda národniarov si nie je istý, "či sa po tomto vulgárnom geste" Bugárovej nominantky "proti čl. 41 Ústavy SR (ale aj našim koaličným dohodám), nájde v klube SNS poslanec, ktorý by ešte podporil nejakého Tvojho kandidáta do akejkoľvek verejnej funkcie".