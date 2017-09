Poslanci SNS nevylučujú, že nebudú na hlasovaní o odvolaní J. Richtera

Na archívnej snímke predsedníctvo Slovenskej národnej strany (SNS). Uprostred predseda SNS Andrej Danko, prvý podpredseda strany Jaroslav Paška (druhý zľava), podpredsedovia SNS Anton Hrnko (vľavo) Eva Smolíková (tretia sprava), Štefan Zelník (druhý sprava) a predseda poslaneckého klubu SNS v NR SR Tibor Bernaťák. Foto: FOTO TASR - Branislav Račko Foto: FOTO TASR - Branislav Račko

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 4. septembra (TASR) - Poslanci SNS nevylučujú, že sa nezúčastnia na hlasovaní o odvolaní ministra práce Jána Richtera (Smer-SD). SNS by tak nehlasovala za ani proti Richterovi a minister by mohol zostať vo funkcii. Na odvolanie člena vlády totiž treba aspoň 76 hlasov. Bez hlasov z koalície opozícia nemôže ministra odvolať.O tom, ako sa na štvrtkovej (7.9.) mimoriadnej schôdzi SNS zachová, rozhodne na poslaneckom klube, ktorý ešte len zasadne.povedal predseda poslaneckého klubu SNS Tibor Bernaťák. Na otázku, či SNS odíde zo sály, odpovedal, že varianty sú rôzne. Dodal, že SNS cíti zodpovednosť za fungovanie koalície a štátu.povedal prvý podpredseda SNS Jaroslav Paška.Bližšie hovoriť nechcel, informovať chcú národniari najskôr partnerov. Poznamenal však, že SNS očakáva od premiéra Roberta Fica (Smer-SD), aby uplatňoval rovnaký meter na všetkých. Fico vyzval na odchod z funkcie ministra školstva Petra Plavčana, SNS si myslí, že by mal zakročiť aj voči Richterovi.Mimoriadna schôdza k odvolávaniu Richtera bude vo štvrtok popoludní. Iniciovala ju opozícia. Richter bude čeliť odvolávaniu pre kauzu resocializačného zariadenia Čistý deň v Galante, pri ktorej podľa opozície zlyhal.SNS už otvorene hovorí o tom, že má s Richterom problém. Hovorilo sa aj o tom, že by SNS mohla hlasovať s opozíciou. Hoci to žiadna z koaličných strán oficiálne nepotvrdila, Smer-SD a Most-Híd zdôraznili, že hlasovanie koaličnej strany by mohlo znamenať koniec koalície. Predseda Mosta-Híd Béla Bugár zatiaľ hlasovanie SNS s opozíciou nepovažuje za reálnu hrozbu. V koalícii podľa jeho slov prebiehajú rokovania.